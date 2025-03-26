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Kosta Rika'nın para birimi nedir? Kosta Rika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.03.2025 19:33
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Kosta Rika Cumhuriyeti, bir Orta Amerika ülkesidir. Orta Amerika, Kuzey Amerika anakarasının güney kısmında yer alan bir bölgedir. Kuzeyinde Meksika, batısında Pasifik Okyanusu, doğusunda ise Karayip Denizi yer alır.

Kosta Rika'nın para birimi nedir? Kosta Rika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador’a komşu sayılır çünkü Büyük Okyanus bölgesinde yer alan toprağı Cocos Adası Ulusal Parkı, Kosta Rika’dadır. Kosta Rika’nın belirgin özelliklerinden biri de ordusu olmayan nadir ülkelerden biri olmasıdır. İspanya’dan bağımsızlığını 19. yüzyılda kazanan Kosta Rika ülkesi, 1949 yılında kabul edilen bir yasa ile birlikte ülkedeki ordusunu tamamen kaldırma kararı almıştır.

Kosta Rika'nın para birimi nedir?

Arkeologların yaptıkları kazıların sonucunda Kosta Rika topraklarında eski yaşamların izleri ve burada yaşan insanlardan kalıntılar bulunmuştur. Bu kalıntılar milattan önce 10.000 ile 7.000 yılları arasında tarihlenmiştir. Güney Amerika’daki kültürlere ait olan oklar da bu buluntular arasında yer alır. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan San Jose, 1170 metre yükseklikte olan bir şehirdir.

Ülkenin resmi olarak tanınmış dili İspanyolca’dır. Kosta Rika’da aynı zamanda çeşitli etnik kökenli topluluklar da yaşadığı için Mekatelyu, Bribri, Patosi gibi diller de konuşulmaktadır. Mestizoların ağırlığı oluşturduğu nüfus dahilinde Mulattolar, yerliler ve diğer etnik kökenli topluluklar da yaşam sürmektedir. Ülkenin resmi para birimi Kosta Rika colonu'dur (Kosta Rika kolonu).

Kosta Rika'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Üniter başkanlık cumhuriyeti ile yönetilen Kosta Rika Cumhuriyeti, para birimini resmi olarak Kosta Rika kolonu (Colon) olarak kabul etmiştir. İsmi İspanyolca bir kelime olan Cristobal Colon’dan gelir ve bu da Kristof Kolomb’dan alınmıştır. Colon’un alt birimi olan para birimi centimodur. 1 colon 100 centimoya bölünmektedir.

International Standart of Oeganizaton (ISO) 4217 uluslararası para birimi kodlarını belirleyen evrensel bir sistemdir. Bu standartlara göre ise Kosta Rika para birimi olan colon’un kodu CRC olarak belirlenmiştir. Kosta Rika colunu Kosta Rika Merkez Bankası tarafından dağıtılmakta ve denetlenmektedir.

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Kosta Rika
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