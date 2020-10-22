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Kötü hava balık fiyatlarını 3'e katladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Sinop'ta 3 gün etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle tekneler denize açılamayınca balık fiyatları da ikiye, üçe katlandı.

Kötü hava balık fiyatlarını 3'e katladı

Balık almak için balıkçılara gelen vatandaşlar, cep yakan fiyatları görünce balık almadan eve geri dönüyor. Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarında artışa yol açtı. Tezgâhlarda palamudun fiyatı 10 TL'den 20 TL'ye yükselirken, mezgidin fiyatı ise 20 TL’den 40 TL'ye çıktı.

Balıkçı Halil Akan (56), birkaç gündür yağan yağmur nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını, bu nedenle fiyatlarda artış yaşandığını söyledi.

PALAMUT FİYATLARI 3 KATINA ÇIKTI

Mezgidin fiyatının 40 TL’ye yükseldiğini açıklayan Akan, "Birkaç gündür havalar çok kötüydü. Bundan bir hafta önce havanın esmesi sebebiyle Gürcistan’a kaçan palamut balıkları fiyatları 3 katına çıktı. Tanesi 10 liraya satılan palamut balıkları 25-30 TL'ye yükseldi. Bunun yanında az miktarda çıkan mezgit balığı geliyor. Mezgit balığı da az çıktığı için kilosu 40 TL’den alıcı buluyor. Mezgit balığı ayıkladığımız zaman yarı yarıya fire veren balık olduğu için bir kilo vatandaşa yetmeyebiliyor. Yani ayıkladığımız zaman fire verdiği için vatandaşa bir kilo balık 80 TL'ye geliyor. Şu anda halkımız balık alacak durumda değil. Mezgit balığını genelde lokantalara satıyoruz. Halktan alan yok, fiyat çok aşırı yüksek” dedi.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkemizde zenginler yer garibanlar bakar bu son yıllarda böyle oldu.
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