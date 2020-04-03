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Kovid-19'a karşı sağlıklı beslenmek için balık tüketim kampanyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan balık tüketim kampanyasıyla bugünden itibaren 3 gün çipura ve levrek zincir marketlerde maliyetine satılacak.

Kovid-19'a karşı sağlıklı beslenmek için balık tüketim kampanyası

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışlıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bu hassas dönemde Türkiye'de balık tüketiminin artırılması amacıyla bir kampanya hayata geçiriliyor. Kampanyayla tüm aşamaları bakanlık kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıklara sofralarda daha fazla yer verilmesi amaçlanıyor.

Kampanya için Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, taze veya dondurulmuş balık satışı yapan zincir marketler, komisyoncular, toptancılar ile balık yetiştirici birlikleri ve avcılarıyla bir dizi toplantı yapıldı.

Alınan ortak kararla yaşanan bu süreçte toplum sağlığına katkı verilmesi için balıkların Türkiye'de bol bulunduğu dönemlerde belli aralıklarla tanıtım ve tüketim kampanyaları yapılması için harekete geçildi. Balıklar, daha çok insanın tüketmesi için en az karla vatandaşlara ulaştırılacak.

MALİYETİNE SATIŞ

Bu kapsamdaki ilk kampanya, çipura ve levrek balıklarında 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla yapılacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kampanyaya katılan su ürünleri üreticileri ve ulusal çapta faaliyet gösteren zincir marketler ile toptancılar tarafından alınan kararla, çipura ve levrek balıkları neredeyse maliyetine, büyüklüklerine göre kilogramı azami 22,90 lira ile 24,90 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak.

Balık tüketimin artırılması ve sağlıklı gıda erişiminin sağlanması amacıyla ilerleyen süreçte, dünyada marka olmaya başlayan Türk somonu ve gelecek avcılık döneminde de farklı balık türlerinde yeni kampanyalar düzenlenecek.

Bakanlığın, kampanyanın tanıtımına ilişkin hazırladığı videolar da televizyonlarda yayınlanacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çipura,

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