Kovid-19'a karşı sağlıklı beslenmek için balık tüketim kampanyası

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışlıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bu hassas dönemde Türkiye'de balık tüketiminin artırılması amacıyla bir kampanya hayata geçiriliyor. Kampanyayla tüm aşamaları bakanlık kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıklara sofralarda daha fazla yer verilmesi amaçlanıyor.

Kampanya için Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, taze veya dondurulmuş balık satışı yapan zincir marketler, komisyoncular, toptancılar ile balık yetiştirici birlikleri ve avcılarıyla bir dizi toplantı yapıldı.

Alınan ortak kararla yaşanan bu süreçte toplum sağlığına katkı verilmesi için balıkların Türkiye'de bol bulunduğu dönemlerde belli aralıklarla tanıtım ve tüketim kampanyaları yapılması için harekete geçildi. Balıklar, daha çok insanın tüketmesi için en az karla vatandaşlara ulaştırılacak.