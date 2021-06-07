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Koyun ve keçi ödemeleri ne zaman yatacak? Koyun ve keçi ödemeleri ne kadar?

07.06.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce yetiştiriciyi kapsayan koyun ve keçi ödemelerine ilişkin açıklama Bakan Pakdemirli tarafından yapıldı. Peki Koyun ve keçi ödemeleri ne zaman yatacak? Koyun ve keçi ödemeleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Koyun ve keçi ödemeleri ne zaman yatacak? Koyun ve keçi ödemeleri ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koyun ve keçi ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yetiştiricilere can suyu olacak koyun ve keçi destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını paylaştı. Bunun ardından "Koyun ve keçi ödemeleri ne zaman yatacak?" , "Koyun ve keçi ödemeleri ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

KOYUN VE KEÇİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? KOYUN VE KEÇİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Pakdemirli, hayvancılık destek ödemelerinin bu hafta başlayacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaların detaylarında anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin 509 yetiştiriciye ödeme yapılacağı bilgisi yer aldı. Bahsi geçen binlerce yetiştiriciye 753 milyon 515 bin lira destek yapılacak ve söz konusu destek bu haftadan itibaren başlayacak.

Koyun ve keçi ödemeleri ne zaman yatacak? Koyun ve keçi ödemeleri ne kadar?

BALIKÇILARA DESTEK 2 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK

Bakan Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında deniz salyasından olumsuz etkilenen küçük balıkçılara ödenen desteğin bin TL'den 2 bin TL'de çıkacağını söyledi.

Ziraat Bankası ve tarım kredi borçlarının ertelendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, müsilajdan etkilenen ve işinde aksaklık yaşayan balıkçılara sağlanan desteğin bin TL'den 2 bin TL'ye çıkacağını söyledi.

Çiftçinin tohuma, tarım yapmaya küsmemesi gerektiğini dile getiren Bakan Pakdemirli kuraklıların ara sıra meydana gelebileceğini, bu yıl üretimin belirli bir miktarının kayıp olacağını ve yağışların yüzde 27 azaldığını kaydetti. Söz konusu olayların tarımsal kayba neden olacağını ifade eden Bakan Pakdemirli Türkiye'de kıtlık yaşanmayacağını ve 150 milyon TL ilave basınçlı su sistemlerine destek sağlanacağını belirtti.


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