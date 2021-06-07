Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koyun ve keçi ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yetiştiricilere can suyu olacak koyun ve keçi destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını paylaştı. Bunun ardından "Koyun ve keçi ödemeleri ne zaman yatacak?" , "Koyun ve keçi ödemeleri ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

KOYUN VE KEÇİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? KOYUN VE KEÇİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Pakdemirli, hayvancılık destek ödemelerinin bu hafta başlayacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaların detaylarında anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin 509 yetiştiriciye ödeme yapılacağı bilgisi yer aldı. Bahsi geçen binlerce yetiştiriciye 753 milyon 515 bin lira destek yapılacak ve söz konusu destek bu haftadan itibaren başlayacak.

BALIKÇILARA DESTEK 2 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK

Bakan Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında deniz salyasından olumsuz etkilenen küçük balıkçılara ödenen desteğin bin TL'den 2 bin TL'de çıkacağını söyledi.