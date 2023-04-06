Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester halka arz tarihleri belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıkalmada talep toplama işlemleri 5 Nisan Çarşamba günü yani dün başladı ve üç gün boyunca devam edecek. Bu kapsamda Koza Polyester ne zaman işlem görecek? Koza Polyester halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? gibi soruların yanıtları da merak edildi. İşte tüm detaylar...

(KOPOL) KOZA POLYESTER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama işlemi dün başladı ve talep toplama üç gün boyunca devam edecek.

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KOPOL KAÇ LOT VERİR?

KOPOL 44.390.00 milyon lot verecek. Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek olup 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek. Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester’in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54’lük halka açıklık oranına sahip olacak.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koza Polyester halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından ise Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.

