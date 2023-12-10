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KOZAL: Citi resesyon öngörüsünde bulundu

10.12.2023 19:01 | Son Güncelleme:
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Bazı bankalar, 2024'te bir "altın kilit" senaryosu beklerken, Citi bu durumun o kadar da iyimser olmadığını ifade etti. Wall Street firması, resesyonun önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlamasını bekliyor.

KOZAL: Citi resesyon öngörüsünde bulundu

Andrew Hollenhorst'un Çarşamba günü yayımlanan notunda, "İlk işaretler, politika faiz oranlarında son iki yılda hızlı bir artışın yaşanmasının (ve enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının bu seviyede tutulması gerektiğinin) gelecek yıl resesyona yol açabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

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Grafik TradingView’den
KOZAL haftayı 21.94 TL fiyatla tamamladı. Şirketin yıllık varlık büyüme oranı %10.97 ve son 5 yıldaki performansı %764.43 olarak kaydedilmiştir. Şirket, madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir.

Osilatörlerin Değerlendirmesi:

Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): RSI değeri 35.46 olarak belirlenmiştir. Bu, hisse senedinin aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösterebilir.
Stochastic Oscillator (%K ve %D): %K değeri 10.74, %D değeri ise 17.07. Her ikisi de aşırı satım bölgesine işaret edebilir.
Average Directional Index (ADX): ADX değeri 24.63. Bu değer, hisse senedinin belirgin bir trend içinde olmadığını gösterir.
Awesome Oscillator: Awesome Oscillator değeri -0.70. Negatif bir değer, zayıf bir trendi veya düşüşü gösterir.
Trend Analizi:

Hareketli Ortalamalar: Kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli ortalamalardan daha düşük seyrediyor, bu da olası bir düşüş eğilimi gösterebilir. Parabolic SAR: 23.40 seviyesinde bulunan Parabolic SAR, mevcut trendin aşağı yönlü olduğunu gösterir. Ichimoku Bulutu: Hisse senedi, Ichimoku bulutunun altında bulunuyor, bu da zayıf bir trendi gösterebilir.

Sonuçta, "Resesyon göz önüne alındığında bile, çekirdek enflasyonun 2024'ün tamamı boyunca yüzde 2 hedefinin üzerinde 'yapışkan' kalma olasılığının bulunduğu belirtildi. Temel senaryoya göre, Fed'in Temmuz ayından itibaren gelecek yıl faiz oranlarını 100 baz puan indireceği öngörülmektedir" şeklinde eklemeler yapıldı. Gazze’ye kulak tıkanan bir finansal piyasa olsa da orta vadede bölgesel savaşlar globalizasyonu İsrail soykırımı ile etkileyecek denilebilir ve savaş sanayi daha çok gelişecektir. Eğer İsrail’in elindeyse tabiki masumların katli olarak….


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kozal
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