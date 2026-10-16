2027 Ocak ayı emekli zammı hesaplandı! En düşük maaş ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar hız kazandı.

Yılın ikinci yarısına ait ilk 3 aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül) enflasyon verileriyle yüzde 5,56'lık zam oranı kesinleşirken; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin beklentiler piyasa anketleriyle netleşmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 5,56 oranında artış gösterdi.

Emekliler yılın ilk yarısındaki artışın ardından 3 aylık zam hakkını şimdiden elde etmiş oldu. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin beklentiler ise Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile şekillendi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,63 olarak açıklanmasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 11,11 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zam oranının gerçekleşmesi durumunda, bu artış en düşük emekli maaşına da yansıyacak.

23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl sonu zam oranının yüzde 11,11 uygulanmasıyla birlikte 2 bin 616 TL artış göstererek 26 bin 168 TL seviyesine ulaşacak.