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KPSS-2022/13 tercih kılavuzu yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

16.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/13 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini yayımlanan KPSS tercih kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS 2022/13 tercihleri 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

KPSS-2022/13 tercih kılavuzu yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecekler. KPSS-2022/13 tercihleri 16 Aralık ve 20 Aralık tarihleri aralığında tamamlanacak. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

tarım

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

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ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı kpss tercih kpss tercih kilavuzu

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