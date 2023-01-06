FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte KPSS tercih kılavuzu

06.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı.KPSS-2023/3 tercih kılavuzuna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na personel alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecekler. Başvuru şartları ile ilgili detaylar yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alım tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tercihlerini yapmak isteyenler işlemlerini 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. KPSS tercih işlemleri 11 Ocak günü saat 23:59'a kadar yapılabilecekler.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ocak 2023 tarihinde saat 14.30’da başladı ve 11 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS TERCİH KILAVUZU VE İÇİN TIKLAYINIZ

kpss-sonuçları

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyorMemur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor
EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakamEYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam
AK Parti'den emekli maaşı hamlesiAK Parti'den emekli maaşı hamlesi
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS kpss tercih kpss tercih kilavuzu

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.