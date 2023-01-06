KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tercihlerini yapmak isteyenler işlemlerini 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. KPSS tercih işlemleri 11 Ocak günü saat 23:59'a kadar yapılabilecekler.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ocak 2023 tarihinde saat 14.30’da başladı ve 11 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU VE İÇİN TIKLAYINIZ



YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

