KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu, 24 Mart itibari ile yayımlandı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlara göre yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihlerini yapmak isteyenlerin işlemlerini 24 Mart ve 30 Mart 2023 tarihleri aralığında gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

