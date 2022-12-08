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KPSS sağlık personeli alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları tarihi!

08.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları tarihi ÖSYM'den başvuru işlemini gereçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 183 sağlık personeli alınacak. Şimdi sonuçların açıklanacağı tarih için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, KPSS sağlık personeli alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları tarihi...

KPSS sağlık personeli alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları tarihi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları, 30 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında alınan tercih sürecinin tamamlanmasının ardından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2022/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı (KPSS 2022/11) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Geçtiğimiz senelerde tercih dönemi sonrası, sonuçlar 10 gün içinde ÖSYM'nğin internet sitesinde erişime açılmıştı.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

sağlık-bakanlığı

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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Sağlık Bakanlığı KPSS

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