KPSS şartı yok! Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! Başvurmak için...

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarının en önemli mimarlarının ve uygulayıcılarının başında geliyor. Pandeminin değişen koşullarına göre yeni istihdam politikaları düzenlemeye ve ekonomiye can suyu vermeye hazırlanan İŞKUR, bu bağlamda yüzlerce yeni iş ilanını vatandaşlarla buluşturuyor. Pek çok kamu ve özel sektör kuruluşundaki işverenleri ve iş arayanları buluşturan en büyük havuzlardan birini yaratan İŞKUR, neredeyse her gün iş ilanı eklemeye devam ediyor. Ancak vatandaşlar kendilerine uyan iş ilanlarını bulmakta ve başvurmakta güçlük çekebiliyor. İŞKUR'un sitesini kullanmakta ve ilanlara başvurmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ilanlara nasıl başvuru yapılacağını inceledik.

İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR'daki ilanlara başvurabilmek için "İş Arayan Kaydı" açmak gerekir. Pandemiden önce bu kayıtlar ve iş başvuruları İŞKUR şubelerine giderek de yapılabiliyordu. Ancak salgın tedbiri olarak bu başvurular 2020 Mart ayından beri İŞKUR'un resmi internet sitesi, bazı kamu kurumları için e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden alınıyor.