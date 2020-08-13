KPSS şartı yok! Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! Başvurmak için...

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarının en önemli mimarlarının ve uygulayıcılarının başında geliyor. Pandeminin değişen koşullarına göre yeni istihdam politikaları düzenlemeye ve ekonomiye can suyu vermeye hazırlanan İŞKUR, bu bağlamda yüzlerce yeni iş ilanını vatandaşlarla buluşturuyor. Pek çok kamu ve özel sektör kuruluşundaki işverenleri ve iş arayanları buluşturan en büyük havuzlardan birini yaratan İŞKUR, neredeyse her gün iş ilanı eklemeye devam ediyor. Ancak vatandaşlar kendilerine uyan iş ilanlarını bulmakta ve başvurmakta güçlük çekebiliyor. İŞKUR'un sitesini kullanmakta ve ilanlara başvurmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ilanlara nasıl başvuru yapılacağını inceledik.
İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?
İŞKUR'daki ilanlara başvurabilmek için "İş Arayan Kaydı" açmak gerekir. Pandemiden önce bu kayıtlar ve iş başvuruları İŞKUR şubelerine giderek de yapılabiliyordu. Ancak salgın tedbiri olarak bu başvurular 2020 Mart ayından beri İŞKUR'un resmi internet sitesi, bazı kamu kurumları için e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden alınıyor.
İŞ ARAYAN KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?
İş arayan kaydı oluşturmak için öncelikli şart 14 yaşını doldurmuş olmanızdır.
Bu şartı sağlıyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" butonuna basın. Sonrasında gerekli kimlik, eğitim, meslek gibi bilgileri ve varsa sertifika, pasaport ya da ehliyet vb. belgeleri girin.
Eğer "Kişisel Durum" bölümünde yer alan ve istihdamı zorunlu olan "engelli, eski hükümlü" vb. durumunuz varsa belirtin.
Meslek ve eğitim bilgilerinizi girdikten sonra "Kişisel Bilgiler" kısmında yer alan "İş Arama Statüsü"nü "Aktif" yapın.
İş Arayan Kaydı oluşturmak için TIKLAYINIZ!
İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Öz geçmişinizi doldurarak iş arayan kaydı oluşturduktan ve iş arama statünüzü aktif yaptıktan sonra iş aramaya başlayabilirsiniz. Öncelikle,
İş arayan sayfanızdaki "İş İlanları" sekmesine tıklayın. Bu sayede başvurusu süren tüm ilanları görebilirsiniz.
İlanların arasında kaybolmamak için filtreleme yapmalısınız. Bunun yollarından biri aynı bölümdeki "Bana Uygun İşler" seçeneğine tıklamaktır. Böylece sadece öz geçmiş bilgilerinize uygun işleri görüntüleyebilirsiniz.
İş ararken öz geçmiş bilgilerinizle sınırlı kalmak istemiyorsanız "İş İlanları" ekranından özel filtreleme yapabilirsiniz. Ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna aradığınız nitelikleri yazarak ya da aşağıdaki sekmeleri doldurarak bu işlemi yapabilirsiniz.
Filtreleme işleminden sonra istediğiniz kriterlere uyan ilanları görüntüleyebilirsiniz. İlanları ayrı ayrı incelemek için ilgili ilana tıklayın ve detayları görüntüleyin.
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