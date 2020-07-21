KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

İŞKUR, istihdam politikalarını değişen koşullara göre düzenlemenin bir numaralı adresi olduğu için pandemi sonrası normalleşme sürecinde de önemli bir aktör oldu. İş arayan vatandaşlara büyük destek sunan İŞKUR, pek çok kamu ve özel sektör kurumu için iş ilanı yayınladı. İş arayanları ve işverenleri buluşturan önemli bir ilan havuzu yaratan İŞKUR, neredeyse her gün internet sitesine Türkiye'nin dört bir yanından iş ilanları ekliyor. Siteyi kullanmakta ve ilanları sorgulamakta güçlük çeken vatandaşlar ise ilanlara nasıl başvurabileceğini merak ediyor. Sizin için İŞKUR iş ilanı sorgulama ve başvurma işlemlerinin detaylarını derledik.

İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR'daki iş ilanlarına başvurmadan önce kendinize uygun iş ilanlarını sorgulamalısınız. Türkiye'nin her yerinden gelen ve birbirinden çok farklı nitelikler gerektiren işlerin içinde kaybolmadan size göre bir iş ilanı bulmak için ilanları filtrelemelisiniz.

Ancak bu işlemden de önce İŞKUR'un sitesindeki iş ilanlarını görmek için İŞKUR birimlerine giderek veya internet sitesi üzerinden iş arayan kaydı oluşturmalısınız. Kaydınızı oluşturduktan ve yetkili birim onayladıktan sonra güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve ilanlara başvuru yapabilirsiniz.