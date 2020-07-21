FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güçlü istihdam politikalarına sahip olması ve işsizliğin azalması için çalışan İŞKUR, Covid-19'un vurduğu sektörleri canlandıracak çalışmalar yapıyor. Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş arayışını sürdüren yüz binlerce vatandaş ve personel arayan işverenleri bir araya getiriyor. Peki, İŞKUR'daki ilanlar nasıl sorgulanır? İlanlara nasıl başvurulur?

KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

İŞKUR, istihdam politikalarını değişen koşullara göre düzenlemenin bir numaralı adresi olduğu için pandemi sonrası normalleşme sürecinde de önemli bir aktör oldu. İş arayan vatandaşlara büyük destek sunan İŞKUR, pek çok kamu ve özel sektör kurumu için iş ilanı yayınladı. İş arayanları ve işverenleri buluşturan önemli bir ilan havuzu yaratan İŞKUR, neredeyse her gün internet sitesine Türkiye'nin dört bir yanından iş ilanları ekliyor. Siteyi kullanmakta ve ilanları sorgulamakta güçlük çeken vatandaşlar ise ilanlara nasıl başvurabileceğini merak ediyor. Sizin için İŞKUR iş ilanı sorgulama ve başvurma işlemlerinin detaylarını derledik.

İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR'daki iş ilanlarına başvurmadan önce kendinize uygun iş ilanlarını sorgulamalısınız. Türkiye'nin her yerinden gelen ve birbirinden çok farklı nitelikler gerektiren işlerin içinde kaybolmadan size göre bir iş ilanı bulmak için ilanları filtrelemelisiniz.
Ancak bu işlemden de önce İŞKUR'un sitesindeki iş ilanlarını görmek için İŞKUR birimlerine giderek veya internet sitesi üzerinden iş arayan kaydı oluşturmalısınız. Kaydınızı oluşturduktan ve yetkili birim onayladıktan sonra güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?

-İŞKUR iş arayan kaydı oluşturmak için İŞKUR şubelerine gitmeniz ya da internet sitesini kullanmanız gerekir. 

-Kaydolacak kişi mutlaka 14 yaşını doldurmalıdır.

-Başvuran kişi kayıt sırasında doğru eğitim, meslek, kimlik ve iletişim bilgisi vermekle yükümlüdür.

Eğer eğitim ve meslek bilgilerini boş bırakırsanız kaydınız geçersiz kalır.

-İş arayan kaydı 12 ay boyunca aktiftir. Sonrasında tekrar İŞKUR'la iletişime geçerek yeniletebilirsiniz.

İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?

-Aşağıda göreceğiniz bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" ekranına ulaşın. "İş Arayan Girişi" butonuna tıklayarak sisteme girin.

-Karşınıza farklı iş kollarından yüzlerce ilan çıkabilir. İlanlar arasından kriterlerinize uyanları görüntülemek için filtreleyebilirsiniz. 

-Ekranın üst kısmında bir arama çubuğu göreceksiniz. Filtreleme için arama çubuğuna mesleğinizi, niteliklerinizi, varsa aradığınız spesifik pozisyonları ve şirketi yazabilirsiniz. 

-Filtrelemeden sonra ilanların detaylarını öğrenmek için arama çubuğunun alt kısmındaki boşlukları -ülke, şehir, öğrenim durumu vb.- doldurun.

-Güncel ilanlar dışındaki ilanları görüntülemek için "İlan No" ve "İlan Tarihi" bilgilerini de doldurun.
İhtiyacınız olan tüm bilgileri doldurduktan sonra "Ara" yazısına tıklayın.

-İş ilanlarının detaylarını görüntüleyin ve uygun gördüklerinize başvurun. Başvuru prosedürleri ilandan ilana farklılık gösterebilir.

-Bizzat İŞKUR şubelerine giderek kaydınızı oluşturabilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. Ancak süreç daha uzun olur.

İŞKUR güncel iş ilanları listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kredi kullanacaklar dikkat!Kredi kullanacaklar dikkat!
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturaları düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı?

Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı?

Sigara içmeyen personele fazladan izin hakkı

Sigara içmeyen personele fazladan izin hakkı

Ünlülerin gözde meyvesi oldu! Kilosu 80 TL

Ünlülerin gözde meyvesi oldu! Kilosu 80 TL

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları yükseldi! Düğünlerin yeni gözdesi yarım gram altın

Altında yeni dönem

En uygun bayram kredisi veren bankalar hangisi? 2020 Kurban Bayramı kredisi veren bankalar listesi!

Kredi kullanacaklar dikkat!

Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Emeklilikte kritik tarih açıklandı! Az prim ödeyip erken yaşta emekli olmak için...

Az prim ödeyip erken yaşta emekli olmak için...

Kredi kartının üst üste asgarisi ödenirse ne olur? Kredi kartı borcu kaç gün gecikirse kara listeye girilir?

Kredi kartının üst üste asgarisi ödenirse ne olur?

Enflasyon düşecek mi? Uzman isimden faiz kararı ve Temmuz enflasyonu beklentisi!

Enflasyon düşecek mi? Uzman isimden faiz kararı ve Temmuz enflasyonu beklentisi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.