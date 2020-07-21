KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

İŞKUR, istihdam politikalarını değişen koşullara göre düzenlemenin bir numaralı adresi olduğu için pandemi sonrası normalleşme sürecinde de önemli bir aktör oldu. İş arayan vatandaşlara büyük destek sunan İŞKUR, pek çok kamu ve özel sektör kurumu için iş ilanı yayınladı. İş arayanları ve işverenleri buluşturan önemli bir ilan havuzu yaratan İŞKUR, neredeyse her gün internet sitesine Türkiye'nin dört bir yanından iş ilanları ekliyor. Siteyi kullanmakta ve ilanları sorgulamakta güçlük çeken vatandaşlar ise ilanlara nasıl başvurabileceğini merak ediyor. Sizin için İŞKUR iş ilanı sorgulama ve başvurma işlemlerinin detaylarını derledik.
İŞKUR'daki iş ilanlarına başvurmadan önce kendinize uygun iş ilanlarını sorgulamalısınız. Türkiye'nin her yerinden gelen ve birbirinden çok farklı nitelikler gerektiren işlerin içinde kaybolmadan size göre bir iş ilanı bulmak için ilanları filtrelemelisiniz.
Ancak bu işlemden de önce İŞKUR'un sitesindeki iş ilanlarını görmek için İŞKUR birimlerine giderek veya internet sitesi üzerinden iş arayan kaydı oluşturmalısınız. Kaydınızı oluşturduktan ve yetkili birim onayladıktan sonra güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve ilanlara başvuru yapabilirsiniz.
-İŞKUR iş arayan kaydı oluşturmak için İŞKUR şubelerine gitmeniz ya da internet sitesini kullanmanız gerekir.
-Kaydolacak kişi mutlaka 14 yaşını doldurmalıdır.
-Başvuran kişi kayıt sırasında doğru eğitim, meslek, kimlik ve iletişim bilgisi vermekle yükümlüdür.
Eğer eğitim ve meslek bilgilerini boş bırakırsanız kaydınız geçersiz kalır.
-İş arayan kaydı 12 ay boyunca aktiftir. Sonrasında tekrar İŞKUR'la iletişime geçerek yeniletebilirsiniz.
-Aşağıda göreceğiniz bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" ekranına ulaşın. "İş Arayan Girişi" butonuna tıklayarak sisteme girin.
-Karşınıza farklı iş kollarından yüzlerce ilan çıkabilir. İlanlar arasından kriterlerinize uyanları görüntülemek için filtreleyebilirsiniz.
-Ekranın üst kısmında bir arama çubuğu göreceksiniz. Filtreleme için arama çubuğuna mesleğinizi, niteliklerinizi, varsa aradığınız spesifik pozisyonları ve şirketi yazabilirsiniz.
-Filtrelemeden sonra ilanların detaylarını öğrenmek için arama çubuğunun alt kısmındaki boşlukları -ülke, şehir, öğrenim durumu vb.- doldurun.
-Güncel ilanlar dışındaki ilanları görüntülemek için "İlan No" ve "İlan Tarihi" bilgilerini de doldurun.
İhtiyacınız olan tüm bilgileri doldurduktan sonra "Ara" yazısına tıklayın.
-İş ilanlarının detaylarını görüntüleyin ve uygun gördüklerinize başvurun. Başvuru prosedürleri ilandan ilana farklılık gösterebilir.
-Bizzat İŞKUR şubelerine giderek kaydınızı oluşturabilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. Ancak süreç daha uzun olur.
İŞKUR güncel iş ilanları listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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