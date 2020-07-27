KPSS şartsız yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! 5 bin TL maaşlı iş ilanları için...

Türkiye İş Kurumu’na ait İŞKUR E-Şube üzerinden mesleğiniz, kişisel becerileriniz ve pozisyon beklentinize göre iş sorgulaması yapmanız mümkün. Hatta özelikle başvurmak istediğiniz bir firma varsa, iş yeri unvanı ile söz konusu işverenin ilanı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İŞKUR E-Şube kullanıcı türüne göre, iş arayan ve işveren olmak üzere iki ayrı portaldan hizmet sunuyor. Her iki kullanım şeklinde de siteden faydalanabilmek için üyelik başlatılması gerekiyor. İŞKUR E-Şube üzerinden iş başvurusunda bulunabilmeniz için gerenleri sizin sıraladık:
iŞKUR E-Şube'ye üye olmak için, ana sayfada yer alan İş Arayan sekmesinden Üye Ol butonunu tıklamanız yeterli.
Üye Ol butonuna bastığınızda Üyelik Sözleşmesi görüntülenir. Üyelik sözleşmesini okuduktan sonra, Onaylıyorum butonunu tıklayarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
Yeni ekranda sizden kimlik bilgilerinizi T.C. Kimlik kartınızdaki gibi doldurmanız istenecektir. Bilgilerinizi eksiksiz doldurarak ileri butonunu tıklayabilirsiniz.
Sonraki sayfada adres ve iletişim bilgilerinizi kaydederek sisteme kayıt için özel bir şifre belirleyebilirsiniz.
Bu adımda,tarafınıza gönderilecek mesajlar için iletişimi tercihinizi e-posta ya da telefon olarak belirtmeniz gerekiyor. İsterseniz hem sms hem de e-posta ile bildirim alabilirsiniz.
İstihdam sekmesinden Açık İş İlanları menüsünü seçerek iş aramaya başlayabilirsiniz.
Açılan ekrandan İl ve İlçeye Göre butonunu tıklayarak il ve ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece İŞKUR'un belirli bir ilin belirli bir ilçesi için açık tüm iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.
Sadece kendi mesleğinize ait ilanlara ulaşmak isterseniz, İl ve Mesleğe Göre butonunu seçerek aramanızı özelleştirebilirsiniz.
Mesleğinizi Arama Anahtarı sekmesinden seçtikten sonra, mutlaka Ekle butonu ile arama tercihlerinize yansıtmanız gerekli.
İş ilanlarının alanını biraz daha daraltmak, daha kişiselleştirmek isterseniz İl, Meslek ve Kişisel Duruma Göre butonunu tercih edebilirsiniz.
Detaylı Arama butonu ile çalışma yeri, çalışma şekli, pozisyon ve iş yeri türü gibi bilgileri de ekleyerek daha detaylı sorgulama yapabilirsiniz.
Arama kriterlerini belirledikten sonra Ara butonuna basmanız halinde seçimlerinize uygun tüm ilanları inceleyebilirsiniz.
Bu aşamada ilginizi çeken ilana da online olarak başvurabilirsiniz. Başvuru kriterlerine bir uyumsuzluk söz konusu olursa, sistem sizi nedenleri ile birlikte uyaracaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum