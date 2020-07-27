KPSS şartsız yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! 5 bin TL maaşlı iş ilanları için...

Türkiye İş Kurumu’na ait İŞKUR E-Şube üzerinden mesleğiniz, kişisel becerileriniz ve pozisyon beklentinize göre iş sorgulaması yapmanız mümkün. Hatta özelikle başvurmak istediğiniz bir firma varsa, iş yeri unvanı ile söz konusu işverenin ilanı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İŞKUR E-Şube kullanıcı türüne göre, iş arayan ve işveren olmak üzere iki ayrı portaldan hizmet sunuyor. Her iki kullanım şeklinde de siteden faydalanabilmek için üyelik başlatılması gerekiyor. İŞKUR E-Şube üzerinden iş başvurusunda bulunabilmeniz için gerenleri sizin sıraladık:

İŞKUR E-ŞUBE İŞ ARAYAN GİRİŞİNE NASIL ÜYE OLUNUR?