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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor

19.12.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun ilgi gören konulardan biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak. Adaylar tercih işlemlerini KPSS tercih kılavuzuna göre gerçekleştirdiler. Şimdi gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor

KPSS 2022/12 tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercihleri 7 Aralık'ta başladı ve 12 Aralık tarihinde sona erdi. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan 2022/11 tercihlerinin sonuçları 13 Aralık'ta duyurulmuştu.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS 2022/12 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan 2022/11 tercihlerinin sonuçları 13 Aralık'ta duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

kpss-tercih-sonuçları

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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