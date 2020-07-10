Kredi almak için şubeye gitmeye gerek yok! Bu bankalara başvurursanız...

Dijital dönüşümle gelişen çevrim içi bankacılık sayesinde bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz. Ayrıca belge ve kefil istemeden kredi ihtiyacınızı karşılayan bankaların sayısı artıyor. Yine de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bankalar gelir beyanı ve kefil şartı yerine kredi notlarına bakmaya başladı. Kredi talebinizi ilettiğinizde hakkınızda inceleme yapılıyor. İnceleme sırasında özellikle sicil kaydınız ve Findeks kredi notunuza dikkat ediliyor.

FİNDEKS KREDİ NOTU NEDİR?

Findeks kredi notu, gelecek yıl içinde borçlarınızı ödeme ihtimalinizi hesaplıyor. 1 ile 1900 arasında değişiyor, 1900'e doğru risk seviyeniz düşüyor. İnceleme sonrası uygun görülürseniz banka belirli faiz oranları ile kredi veriyor. Faiz oranları kredi miktarına, vadesine ve kredi notunuza göre değişiyor. Peki hangi bankalar anında kredi veriyor?

AKBANK DİREKT KREDİ

Akbank Mobil müşterileri başvurabilir.

40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.

Akbank Direkt Kredi bilgileri için TIKLAYINIZ!

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

18 ile 65 yaş arasındaki herkes başvurabilir.

1000-50.000 TL arasında kredi çekebilirsiniz.

Kredi vadesi 3-36 ay arasıdır. Aylık eşit taksitlerle ödenebilir.

CEPTETEB ihtiyaç kredisi hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ!