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Kredi almak için şubeye gitmeye gerek yok! Bu bankalara başvurursanız...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kefile ve bordroya gerek kalmadan anında kredi çekebileceğiniz bankalar sayesinde nakit ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Teknolojinin avantajlarından yararlanma konusunda birbiriyle yarış halinde olan çok sayıda banka da kredi başvurularınızı internet ya da SMS yolu ile alıyor. Peki şubeye gitmeden başvurabileceğiniz krediler için şartlar nedir?

Kredi almak için şubeye gitmeye gerek yok! Bu bankalara başvurursanız...

Dijital dönüşümle gelişen çevrim içi bankacılık sayesinde bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz. Ayrıca belge ve kefil istemeden kredi ihtiyacınızı karşılayan bankaların sayısı artıyor. Yine de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bankalar gelir beyanı ve kefil şartı yerine kredi notlarına bakmaya başladı. Kredi talebinizi ilettiğinizde hakkınızda inceleme yapılıyor. İnceleme sırasında özellikle sicil kaydınız ve Findeks kredi notunuza dikkat ediliyor.

FİNDEKS KREDİ NOTU NEDİR?

Findeks kredi notu, gelecek yıl içinde borçlarınızı ödeme ihtimalinizi hesaplıyor. 1 ile 1900 arasında değişiyor, 1900'e doğru risk seviyeniz düşüyor. İnceleme sonrası uygun görülürseniz banka belirli faiz oranları ile kredi veriyor. Faiz oranları kredi miktarına, vadesine ve kredi notunuza göre değişiyor. Peki hangi bankalar anında kredi veriyor?

AKBANK DİREKT KREDİ

Akbank Mobil müşterileri başvurabilir.
40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.
Akbank Direkt Kredi bilgileri için TIKLAYINIZ!

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

18 ile 65 yaş arasındaki herkes başvurabilir.
1000-50.000 TL arasında kredi çekebilirsiniz.
Kredi vadesi 3-36 ay arasıdır. Aylık eşit taksitlerle ödenebilir.
CEPTETEB ihtiyaç kredisi hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ!

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

MobilDeniz kullanıcıları başvurabilir.
2000-10.000 TL arası kredi çekilebilir.
Faiz oranı yüzde 0.99'dan başlar.
12-60 ay vadelidir.
MobilDeniz kredisi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!

İŞ BANKASI ANINDA KREDİ

İşCep ya da internet şubesinden başvurabilirsiniz.
En fazla 60 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.
İlk taksiti krediyi aldığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde planlayabilir ve her ay eşit ödeme yapabilirsiniz.
İş Bankası Anında Kredi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!

QNB FİNANSBANK HAZIR KREDİ

Finansbank müşterilerinin Ek Hesap limitine bağlı olarak açılan ek kredi limitidir.
Çağrı merkezi, ATM, mobil uygulama ve internet şubelerinden başvurabilirsiniz.
Vade 2-60 ay arası değişir.
Aylık faiz oranı yüzde 1.25'tir.
QNB Finansbank Hazır Kredi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK ANINDA KREDİ

Vakıfbank bireysel müşterileri kullanabilir.
Bankadan maaş alan müşteriler 9000 TL, almayanlar 30.000 TL'ye kadar kredi çekebilir.
Vakıfbank Anında Kredi faiz ve başvuru bilgileri için TIKLAYINIZ!

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ

İnternet şubesi ya da Yapı Kredi Mobil üzerinden başvurabilirsiniz.
1000-200.000 TL arası kredi çekebilirsiniz.
60 aya kadar vadelidir.
Yapı Kredi Online Kredi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI DİJİTAL KREDİ

İnternet şubeden veya Ziraat Mobil'den başvurabilirsiniz.
60 aya kadar vadesi vardır.
Ziraat Dijital Kredi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!

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