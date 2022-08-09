FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

09.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı olan tüm emeklileri ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Son dönemde kredi borcu olan emeklilerin maaşlarına bloke koyulduğu yönündeki şikayetler arttı. Durumu mahkemeye taşıyan emeklilerin karar karşısında ise eli kolu bağlanıyor. Ret yanıtını duyan emekliler şoke olurken, yargı ise bu durumun sebebini ‘özgür iradeyle imzalanan muvafakatnameler’e bağlıyor. İşte konuya ilişkin iki örnek karar…

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Kişinin borcundan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan emekli, sakatlık, dul ve yetim aylığının, ilgili yasa gereği haczi ve blokesi mümkün değil. Ancak bu yasağın iki istisnası var; nafaka borçları ve borçlunun muvafakati. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor. Burada en önemli konu muvafakat sözleşmesi. Emekliler işte bu sözleşme nedeniyle maaşa bloke koyulduğunda itiraz etse bile yargıdan lehine karar çıkmayabiliyor.

TÜKETİCİ KREDİSİ ÇEKTİ

Yargıtay’ın son dönemdeki kararları da bu yönde. Posta’da yer alan haberde örnek bir dava, emeklinin iki bankadan tüketici kredisi kullanması ve her iki bankaya olan kredilerinin ödemelerini aksatması üzerine gerçekleşti. İki bankadan tüketici kredisi kullanan emekli, maaşını ise PTT üzerinde almaya başladı. Bankalar da PTT’ye yazı göndererek, emeklinin ödenmeyen taksitleri nedeniyle maaşına bloke konulmasını istedi.

emekli-bayram-ikramiyesi-2sZE

TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIYOR

PTT de gelen yazılar üzerine bankada bulunan maaşa bloke koydu. Emekli bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme emekli lehine karar vererek, blokenin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine, bankalar kararı temyiz etti. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi ise bu konuda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, bankadan kredi kullanan bir emeklinin, kredi sözleşmesine imza attığını ve bu imzalarla maaşı ile bu krediyi ödemeyi taahhüt altına aldığını kaydetti.

‘İYİ NİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ’

Bankaların da tüketicinin maaşına güvenerek kredi kullandırdığını hatırlatan daire, bu unsurlar dikkate alındığında, emekli maaşına bloke uygulanmasının hukuka uygun olduğunu vurguladı. Daire, bu nedenle mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Kararda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Davacı serbest iradesiyle sözleşme şartlarına uygun olarak kredi borcu taksitlerinin PTT’den aldığı maaşından kesilmesi için talimat verdiğine göre artık sözleşmenin söz konusu hükmünün müzakere edilerek kararlaştırılmadığı söylenemez. Ayrıca bankanın yaptığı işlemin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu kabul edilemez. Davacının bankadan kullandığı kredi borcunu sözleşme şartlarına uygun olarak ödemesi zorunludur. Davacının taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazi kayıtsız kabul edip daha sonra dava açıp kesinti bedelini geri istemesi hakkın kötüye kullanılması olup iyi niyet kurallarıyla bağdaşmaz.”

yapi-icerik2

‘SERBEST İRADE’ VURGUSU

Diğer bir örnek olayda emekli, bankalardan kredi kullandığını, emekli maaşını çekmek için bankaya gittiği zaman maaşının kredi için çekildiğini öğrendiğini, yapılan kesintilerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek maaşına konulan blokelerin kaldırılmasını, yapılan kesintilerin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istedi.

HUKUKEN GEÇERLİ

Davalı bankalar ise kredi borcuna mahsuben yapılan kesintinin davacının açık muvafakatine dayandığını, yapılan kesintilerin usulüne uygun olduğunu savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, davacının serbest iradesi ile sözleşme şartlarına uygun olarak kredi borcu taksitlerinin bankadan aldığı maaşından kesilmesi için talimat verdiği, kredi borcunu ödemek amacıyla emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmesinin hukuken geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Temyiz ve itirazlarla Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi’ne kadar gelen davada bölge mahkemelerinin kararı yerinde bulundu ve temyiz itirazları reddedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıta üç günde ikinci indirim! Motorin ve benzin fiyatları…Akaryakıta üç günde ikinci indirim! Motorin ve benzin fiyatları…
Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…
Biz yüzüne bakmıyoruz! Dünyaya kapış kapış satıyoruzBiz yüzüne bakmıyoruz! Dünyaya kapış kapış satıyoruz
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı kredi borcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Varlık barışı için yeni adım

Varlık barışı için yeni adım

KDV ödemelerinde dikkat çeken düşüş! Tahsilat oranı yüzde 31’e geriledi

KDV ödemelerinde dikkat çeken düşüş! Tahsilat oranı yüzde 31’e geriledi

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı!

7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.