Kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada son gün: Vade vade ödeme planı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gecikmiş kredi kartı, kredi ve KMH (Destek Hesap) borçları için yapılandırma tavsiyesi için bugün son gün. Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3,11 oranındaki faiz oranıyla ilgili 48 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Peki, 48 ay vade ile ödemeler ne kadar? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

BDDK, Merkez Bankası'nın belirlediği azami yüzde 3,11 faizle 48 ay vadelendirilmesine yönelik kapsamı genişletilmiş yeni bir yapılandırma kararı duyurmuştu. Temmuz ayında alınan karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde 48 ay vade ile borçlar yapılandırılabilecek.

BUGÜN SON GÜN

Karar ile sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru tarihi bugün sona erecek.

Düzenleme yayımlanma tarihinde (10 Temmuz 2025) gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve KMH sahiplerini kapsıyor. Yani düzenlemenin yayın tarihinden sonra oluşan gecikmeleri kapsamıyor.

Azami (yani en yüksek) yapılandırma faizi TCMB tarafından yüzde 3,11 faiz olarak açıklandı. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4,043’e çıkacak.

50 bin, 100 bin ve 200 bin liranın yapılandırma ödemesi ise şu şekilde:

