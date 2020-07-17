FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi çekenler dikkat! Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı

Kredi çekenler dikkat! Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de Eren Gürpınar (33), bankadan 80 bin TL'lik kullandığı konut kredisine ilişkin 545,71 TL ekspertiz ücretinin haksız tahsil edildiği gerekçesiyle Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Gürpınar’ı haklı bularak, 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Kredi çekenler dikkat! Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı

Kayseri'de yaşayan sağlık memuru Eren Gürpınar, bankadan 80 bin TL'lik konut kredisi kullandı. Bu krediye ilişkin banka tarafından 545,71 TL ekspertiz ücreti tahsil edildi. Gürpınar, ücretin haksız yere kesildiği iddiasıyla paranın iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti Gürpınar’ın talebini reddetti. Gürpınar bunun üzerine, Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak, bankadan davacı oldu. 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi Eren Gürpınar hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, bankanın ekspertiz işlemini yaptığına dair dosyaya herhangi bir fatura sunamadığından davayı kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Mahkeme, Gürpınar’ı haklı bularak, ekspertiz ücreti olarak alınan 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Yaşadığı olayı anlatan Gürpınar, "Bankadan konut kredisi kullandık. Banka evime ekspertiz ücreti kesiyor. Bunun faturasını da devlete gösteremiyor. Hakem heyeti başvurumuzu reddetse de Tüketici Mahkemesi davamızı kabul edip, bizi haklı buldu ve haksız alınan ekspertiz ücreti yeniden iade edilecek” dedi.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de annesini görün! Bir de annesini görün!
Artık faturaya yansıtılmayacakArtık faturaya yansıtılmayacak
Havale ve EFT'ye para vermeyin! Havale ve EFT'ye para vermeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Emeklilere müjde! Bugün başladı

Emeklilere müjde! Bugün başladı

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi

'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İBB Meclisi su bakım bedelini kaldırdı

Artık faturaya yansıtılmayacak

Bakan Kurum: Alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek konut projemizi sürdüreceğiz

Bakan Kurum'dan Sosyal Konut Projesi açıklaması!

Balık yağı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 131 arttı

Dünyadan Türkiye'ye talep yağıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir? Ayda 1170 TL ile Kısa Çalışma Ödeneği!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Kadın çalışanlara müjde! 6 yıl erken emeklilik fırsatı için başvurular sürüyor...

6 yıl erken emeklilik fırsatı için başvurular sürüyor...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.