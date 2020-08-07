Kredi çekip altına yatırım yapmak karlı mıdır? Altın almak için kredi çekilir mi? Uzmanından yıl sonu altın yorumu!

Koronavirüs salgını ile başlayan küresel kriz yurt içi piyalasalarda Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden oldu. Amerika ile Çin arasında yaşanan gerilime ek olarak koronavirüsten sonra ikinci dalga yaşanacak endişeleri küresel piyasaları hareketlendirdi. Ons fiyatının en son 2 bin doların üzerine çıkması ve analistlerin tahminlerine göre bir süre bu şekilde devam edecek olması yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat oldu. Yurt içi piyasalarda altının son 9 haftadır vatandaşları altın ve dolara yatırım yapmaya yönlendirdi. Bankadan kredi çekerek altın alıp, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, yıl sonu altın tahminlerini araştırmaya başladı. Uzmanından yıl sonu altın tahmini haberimizde. BANKADAN KREDİ ÇEKİP ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? Haftalardır yükselişine devam eden altın ile birlikte vatandaşlar bankalardan kredi çekerek altına yatırım yapmak için araştırma yapıyor. Bankadan kredi çekip altına yatırım yapsam karlı olur muyum araştırması yapan vatandaşlar uzmanların yıl sonu açıklamalarına dikkat kesildi. Ons fiyatının 2 bin lira üzerine çıkması ve gram altının bir haftalık bir sürede 40 lira birden artması ile uzmanlar yıl sonu tahminlerini açıklamaya başladılar. Peki altın için kredi çekilir mi? sorusuyla başbaşa kalan vatandaşlar altının hersaat başı kendi rekorunu kırması üzerine, altını önemli bir yatırım aracı olarak kabul etti. Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı altın alınır hangisiyle daha iyi kar yapılır araştırması yapan vatandaşlar, uzman yorumlarını sıklıkla takip etmeye başladı. Hangi bankaların daha karlı altın hesabı olduğunu buradaki haberimizde bulabilirsiniz.

ALTININ DURUMU NE OLACAK? Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, pandemi sürecinin devam etmesiyle ve ikinci dalga endişesiyle birlikte altın fiyatlarının yükseleceğini belirterek İHA muhabirine açıklama yaptı. Altına yatırım yapmanın güvenli bir liman olarak görüldüğünü açıklayan Başman, kredi çekerek altın alsam karlı olur muyum sorusuna da dolaylı olarak cevap vermiş oldu. Başman açıklamasında; “Altın yaklaşık 1 aydır rekora doymuyor. Yeni yeni rekorlara koşuyor. Çünkü dünyada pandemi tehlikesi hala bitmedi ve devam etmekte. Bu da dünyanın gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği apaçık ortada. Bu nedenle dünyadaki genel olarak bütün ekonomik hareketler altındaki ivmenin yukarı doğru seyredeceğine işaret etmekte. Yanı sıra dünya genelinde faizlerin düşük olması, doların euro karşısında değer kaybediyor olması yine güvenli liman olarak görülen altına yönlenmeye arttırmaktadır” diye konuştu. ALTIN YIL SONUNDA NE OLACAK? İŞTE YIL SONU ALTIN TAHMİNİ! Altına yatırım yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği şey altının yıl sonu tahminlerinin ne olduğu oldu. Yıl sonu tahminlerine göre altın almak isteyenler uzmanların yorumlarını merak ediyor. Başman altının gram fiyatının ne kadar olacağına dair yıl sonu açıklaması yaptı. Yıl sonunda altın fiyatları tahmini ne olacak sorusuna ise cevap olarak 550 lira seviyeleri hatta 600 liraya yakın bir rakamda olacağını belirtti. Başman altının gram fiyatının orta ve kısa vadede 550 - 600 lira civarında olacağını açıkladı işte Başman'ın o açıklaması;