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Kredi çekmek isteyen öğrencilere müjde! Bu bankalar sayesinde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:12 | Son Güncelleme

Öğrencilik şartlarının zorluğu nedeniyle pek çok öğrenci geçimini sağlamakta güçlük çekiyor. Nakit ihtiyacı ise akıllara KYK kredisini getirse de okul uzaması gibi nedenlerle bu kredi kesilebiliyor. Bu nedenle bazı öğrenciler öğrenciye ihtiyaç kredisi veren bankaların olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sizin için öğrencilerin başvurabileceği kredileri araştırdık.

Kredi çekmek isteyen öğrencilere müjde! Bu bankalar sayesinde...

Giderek ağırlaşan maddi koşullar öğrencilerin hayatını da zorlaştırıyor. Bu nedenle öğrenciler geçinebilmek için banka kredisine başvurmak istiyor. Neyse ki bazı bankalar gerekli şartları sağladıkları takdirde öğrencilere kredi verebiliyor. KYK kredisi alan, kredi kartına sahip ve kredi kartının ödemelerini düzenli şekilde yapan öğrencilerin kredi sicili tehlikede olmadığı için şansları daha yüksek oluyor. Peki, hangi bankalar öğrencilere kredi vermeye talip?

KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

  • Gelir düzeyi aslında burada da önemli, belirli ve düzenli bir geliri olan öğrenciler daha rahat kredi çekebiliyor. Örneğin Ziraat Bankası, yarı zamanlı ve sigortalı olarak çalışan öğrencilere öncelik veriyor.

  • Kredi kartlarının ödeme düzeni de önemli. Kredi kartınızın ait olduğu bankadan veya başka bir bankadan kredi talebinde bulunurken ödemelerinizde bir aksaklık yoksa sonuç almanız çok daha kolay.

  • Herhangi bir bankadan kredi talebinde bulunurken güçlü kredi siciline sahip bir kefil gösterebilirsiniz.

  • Kredi talebinde bulunduğunuz bankada nakit hesabınız varsa ve nakit miktarı istediğiniz kredi miktarı ile örtüşüyor ya da onu aşıyorsa rahatlıkla kredi alabilirsiniz.

HANGİ BANKALAR ÖĞRENCİYE KREDİ VERİYOR?

1. Akbank Direkt Kredi

  • Akbank müşterileri gelir belgesi olmadan 40 bin TL'ye kadar kredi çekebilir.

  • Başvuru için mobil şube, internet şubesi, müşteri hizmetleri ve ATM'leri kullanabilirsiniz.

2. Denizbank Eğitim Kredisi

  • 12-60 ay vade imkanı ve yüzde 1.55 faiz oranı var.

  • Kimlik ve kimlik fotokopisi, gelir belgesi, ikametgah belgesi ya da son aya ait fatura ve öğrenci kabul belgesi ile şubelere giderek başvurabilirsiniz.

3. İş Bankası Eğitim Kredisi

  • 60 aya kadar vade imkanı ve yüzde 1.60 faiz oranı var.

  • Kreşten yüksek lisansa kadar ve eğitime dair her ücretle ilgili kredi isteği kabul ediliyor.

  • Başvuru formu, gelir belgesi, kimlik ve kimlik fotokopisi (kefil için de) ve öğrenci belgesi ile eğitimin faturasıyla şubelerden başvurmalısınız.

4. Yapı Kredi Bireysel İhtiyaç Kredisi

  • 1000 TL'den itibaren başlayan kredide 60 aya kadar vade imkanı var.

  • Şubeye gitmeden ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve mobil şube aracılığıyla başvurabilirsiniz.

  • İlk taksit 3 ay ertelenebilir.

5. Ziraat Bankası Eğitim Kredisi

  • 60 aya kadar vade imkanı var.

  • Taksitli veya Kredili Mevduat Hesabı şeklinde kullanım yapılabiliyor.

  • Öğrencinin velisine veya eğitim masraflarını üstlenen kişiye, düzenli gelire sahip bir işi varsa öğrenciye veriliyor.

  • Şahsi veya maddi teminat alınıyor.

  • Hayat Sigortası sunuluyor.

  • Başvuru formu, kimlik, gelir belgesi, eğitime ilişkin belgeler ve faturayla şubelere giderek başvuruluyor.
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