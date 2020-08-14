Kredi çekmek isteyen öğrencilere müjde! Bu bankalar sayesinde...

Giderek ağırlaşan maddi koşullar öğrencilerin hayatını da zorlaştırıyor. Bu nedenle öğrenciler geçinebilmek için banka kredisine başvurmak istiyor. Neyse ki bazı bankalar gerekli şartları sağladıkları takdirde öğrencilere kredi verebiliyor. KYK kredisi alan, kredi kartına sahip ve kredi kartının ödemelerini düzenli şekilde yapan öğrencilerin kredi sicili tehlikede olmadığı için şansları daha yüksek oluyor. Peki, hangi bankalar öğrencilere kredi vermeye talip?
KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?
Gelir düzeyi aslında burada da önemli, belirli ve düzenli bir geliri olan öğrenciler daha rahat kredi çekebiliyor. Örneğin Ziraat Bankası, yarı zamanlı ve sigortalı olarak çalışan öğrencilere öncelik veriyor.
Kredi kartlarının ödeme düzeni de önemli. Kredi kartınızın ait olduğu bankadan veya başka bir bankadan kredi talebinde bulunurken ödemelerinizde bir aksaklık yoksa sonuç almanız çok daha kolay.
Herhangi bir bankadan kredi talebinde bulunurken güçlü kredi siciline sahip bir kefil gösterebilirsiniz.
HANGİ BANKALAR ÖĞRENCİYE KREDİ VERİYOR?
1. Akbank Direkt Kredi
Akbank müşterileri gelir belgesi olmadan 40 bin TL'ye kadar kredi çekebilir.
2. Denizbank Eğitim Kredisi
12-60 ay vade imkanı ve yüzde 1.55 faiz oranı var.
3. İş Bankası Eğitim Kredisi
60 aya kadar vade imkanı ve yüzde 1.60 faiz oranı var.
Kreşten yüksek lisansa kadar ve eğitime dair her ücretle ilgili kredi isteği kabul ediliyor.
4. Yapı Kredi Bireysel İhtiyaç Kredisi
1000 TL'den itibaren başlayan kredide 60 aya kadar vade imkanı var.
Şubeye gitmeden ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve mobil şube aracılığıyla başvurabilirsiniz.
5. Ziraat Bankası Eğitim Kredisi
60 aya kadar vade imkanı var.
Taksitli veya Kredili Mevduat Hesabı şeklinde kullanım yapılabiliyor.
Öğrencinin velisine veya eğitim masraflarını üstlenen kişiye, düzenli gelire sahip bir işi varsa öğrenciye veriliyor.
Şahsi veya maddi teminat alınıyor.
Hayat Sigortası sunuluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum