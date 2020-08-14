Kredi çekmek isteyen öğrencilere müjde! Bu bankalar sayesinde...

Giderek ağırlaşan maddi koşullar öğrencilerin hayatını da zorlaştırıyor. Bu nedenle öğrenciler geçinebilmek için banka kredisine başvurmak istiyor. Neyse ki bazı bankalar gerekli şartları sağladıkları takdirde öğrencilere kredi verebiliyor. KYK kredisi alan, kredi kartına sahip ve kredi kartının ödemelerini düzenli şekilde yapan öğrencilerin kredi sicili tehlikede olmadığı için şansları daha yüksek oluyor. Peki, hangi bankalar öğrencilere kredi vermeye talip?

KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Gelir düzeyi aslında burada da önemli, belirli ve düzenli bir geliri olan öğrenciler daha rahat kredi çekebiliyor. Örneğin Ziraat Bankası, yarı zamanlı ve sigortalı olarak çalışan öğrencilere öncelik veriyor.

Kredi kartlarının ödeme düzeni de önemli. Kredi kartınızın ait olduğu bankadan veya başka bir bankadan kredi talebinde bulunurken ödemelerinizde bir aksaklık yoksa sonuç almanız çok daha kolay.

Herhangi bir bankadan kredi talebinde bulunurken güçlü kredi siciline sahip bir kefil gösterebilirsiniz.

Kredi talebinde bulunduğunuz bankada nakit hesabınız varsa ve nakit miktarı istediğiniz kredi miktarı ile örtüşüyor ya da onu aşıyorsa rahatlıkla kredi alabilirsiniz.

HANGİ BANKALAR ÖĞRENCİYE KREDİ VERİYOR?