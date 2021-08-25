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Kredi faiz oranları düşecek mi? İhtiyaç, konut ve otomobil kredi faiz oranları

25.08.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilini yenilemek isteyenler ya da yeni bir ev almak isteyenler kredi için bankaların yolunu tutarken, ufak tefek ihtiyaçlar için de ihtiyaç kredisine başvuruluyor. Bu ara en sık sorulan soru ise “kredi faiz oranları düşecek mi?” sorusu. Sizler için kredi faiz oranları ve ödeme planlarını araştırdık. Ayrıntılı bilgi haberimizde.

Kredi faiz oranları düşecek mi? İhtiyaç, konut ve otomobil kredi faiz oranları

Pandemi döneminin ardından pek çok kişi almak istediği eve, otomobile ve diğer ihtiyaçlara kavuşamadığı için bankaların yolunu tutuyor. Yüksek kredi faizleri vatandaşı korkuturken sizler için bankaların en son yaptığı kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını bir araya getirdik.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

Pek çok vatandaş, kredi faiz oranlarının düşmesini dört gözle beklerken, ihtiyaçlarını da bu habere göre belirliyor. Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayımlanan beklenti anketi adı değiştirilerek Piyasa Katılımcıları Anketi olarak yayımlanmaya başlanmıştı. Yayımlanan son anket verilerine göre BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti ve bir değişikliğe gidilmedi. Yani faiz oranlarında yakın bir tarihte değişiklik olmayacağı yönünde görüş ağır bastı.

İHTİYAÇ, KONUT VE OTOMOBİL KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kredi faiz oranlarında herhangi bir düşüşe gidilmedi. Sizler için haberimizde, ihitiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte bankaların faiz oranları:,

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.63

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.65

Ev kredisi: 1.41

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.68

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.32

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.50

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.69


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