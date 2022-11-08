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Kredi faiz oranları düşüşe geçti! Bakan Nebati’den kredi faiz açıklaması: ‘Devam edeceğiz…’

08.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den sektörlere sağlanan düşük maliyetli kredi için son dakika açıklaması geldi. Nebati Twitter’dan yaptığı paylaşımda ticari kredi faiz oranlarının yüzde 18’lere gerilediğini anımsatarak, “Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Kredi faiz oranları düşüşe geçti! Bakan Nebati’den kredi faiz açıklaması: ‘Devam edeceğiz…’

Kredi faiz oranları için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş bir açıklama geldi. “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir” bilgisini paylaştı.

“İHTİYATLI TEŞVİK POLİTİKALARINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Nebati’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.”

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