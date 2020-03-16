Kredi faiz oranları güncellendi: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde indirim!

Ev almak, araba almak, evde dükkanda tadilat yapmak, iş kurmak gibi pek çok nedenle insanlar kredi kullanmak durumunda kalabiliyorlar. Bunun için de bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. İnsanlar faiz oranlarında bir düşüş yakalayarak avantajlı şartlarda kredi çekmek istiyorlar.
Korona virüs nedeniyle gerek Türkiye gerekse de dünya piyasaları her gün yeni bir gelişmeye gebe. Son olarak bankalar, taşıt, tüketici ve konut kredi faiz oranlarında indirimlere gittiler. İşte güncel oranlar...
Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95
Sarıpanjur konut kredisi: 1.05
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.24
İhtiyaç kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 0.97
Ev kredisi: 0.95
İhtiyaç kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.97
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.69
Konut kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 1.09
İhtiyaç kredisi: 0.89
Standart konut kredisi: 1.23
Taşıt kredisi: 1.45
Direkt kredi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.41,
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.97
İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11
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