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Kredi faiz oranları güncellendi: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde indirim!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle her gün piyasalarda; döviz, altın vb. Fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bankalarda kredi faiz oranları için bir çalışma yaptı. İşte Ziraat, TEB, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları güncellendi: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde indirim!

Ev almak, araba almak, evde dükkanda tadilat yapmak, iş kurmak gibi pek çok nedenle insanlar kredi kullanmak durumunda kalabiliyorlar. Bunun için de bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. İnsanlar faiz oranlarında bir düşüş yakalayarak avantajlı şartlarda kredi çekmek istiyorlar.

2020 MART GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Korona virüs nedeniyle gerek Türkiye gerekse de dünya piyasaları her gün yeni bir gelişmeye gebe. Son olarak bankalar, taşıt, tüketici ve konut kredi faiz oranlarında indirimlere gittiler. İşte güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95
Sarıpanjur konut kredisi: 1.05

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.24

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 0.97
Ev kredisi: 0.95

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.97

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.69
Konut kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 1.09

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.89
Standart konut kredisi: 1.23
Taşıt kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.41,
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.97

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11

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