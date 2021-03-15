Kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları hakkında araştırmalar yapıyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası gibi bankalar kredi faiz oranları en çok merak edilen bankalar arasında. Koronavirüs nedeni ile kredi çekmek zorunda olan vatandaşlar ihtiyaç ve konut kredisi faizlerini merak ederken, bankalar 2021 yılı kredi faiz oranlarını duyurdu. İşte, detaylar…

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları şöyle:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İş Bankası güncel kredi faiz oranları şöyle:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.5

Konut kredisi: 1.40

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Halkbank güncel kredi faiz oranları şöyle:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Vakıfbank güncel kredi faiz oranları şöyle:

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

Konut kredisi: 1.32

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Akbank güncel kredi faiz oranları şöyle: