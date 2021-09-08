Kredi faiz oranları! Taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları!

Ev ya da araba almak isteyen pek çok kişi, kredi kullanmak için bankaların yolunu tutuyor. Artan fiyatlar nedeniyle kredisiz bir gayrimenkul almak neredeyse imkansız hale geldi. Sizler için haberimizde hem konut hem de taşıt kredisi faiz oranları ile ödeme planlarını da bir araya getirdik. Siz de cebinizde uygun olan kredi ile istediğiniz eve ya da arabaya kavuşabilirsiniz.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI

Sizler için öncelikle bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını araştırdık. Yaptığımız bu hesap 50 bin TL’lik bir taşıt kredisi çektiğinizde geri ödemeniz gereken parayı gösterecek. Siz de bu hesap üzerinden faiz oranlarını dikkate alarak hesaplama gerçekleştirebilirsiniz. İşte 50 bin TL’lik taşıt kredi kredisinin 24 aylık faiz oranı ve ödeme planı…

Banka Faiz Aylık Taksit Toplam Ödeme

Vakıfbank %1,50 2584 TL 62.266,96 TL

Halkbank % 1,58 2612 TL 62.950,24 TL

Ziraat Bankası %1,59 2616 TL 63.035,92 TL

İş Bankası %1,55 2601 TL 62.693,68 TL

Al Baraka %1.50 2584 TL 62.266,96 TL

TEB %1,61 2623 TL 63.207,76 TL

Akbank %1,61 2623 TL 63.220,26 TL

Garanti %1,66 2641 TL 63.650,34 TL

Yapıkredi %1,59 2616 TL 63.035,92 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI

Bu listede de sizler için konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştırdık. 100 bin TL’lik bir ev kredisini 10 yılda ( 120 ay) ödemek istediğinizde ne kadar geri ödeme çıktığını ayrıntılarıyla banka banka görebilirsiniz. İşte o liste…

Banka Faiz Aylık Ödeme Toplam maliyet

Halkbank %1,38 1710 TL 207.038,76 TL

Vakıfbank %1,37 1702 TL 205.918,00 TL

Ziraat Bankası %1,37 1702 TL 204.754,24 TL

İş Bankası %1,38 1710 TL 207.399,00 TL

TEB %1,41 1732 TL 209.742,54 TL

Akbank %1,37 1702 TL 206.094,50 TL

Garanti %1,46 1771 TL 214.253,40 TL

ING bank %1,49 1794 TL 217.129,10 TL

Yapıkredi %1,37 1702 TL 206,054,00 TL



