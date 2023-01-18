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Kredi faizleri için çok sert uyarı: Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme sinyali: 'Son verin...'

18.01.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara sert bir uyarı yapıldı. Yarın açıklanacak faiz kararı öncesi, bankaların ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gittiğine yönelik bulgular tespit edildiği öğrenildi. Merkez tarafından maliyeti arttıran bu uygulamalara son verilmesi istenirken, ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabileceği kaydedildi.

Kredi faizleri için çok sert uyarı: Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme sinyali: 'Son verin...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği belirtildi. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti. TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara ilettiği yazı ile düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi.

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KREDİ MALİYETLERİNİ ARTIRICI UYGULAMALAR TESPİT EDİLDİ

TCMB'nin Salı günü bankalara gönderdiği Reuters tarafından görülen yazıda, "Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan 'Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti' kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır" denildi.

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Reuters'a konuşan iki bankacı TCMB'nin "aşırı" nitelediği ücretlendirmenin genişleyen kredi-mevduat faizi farkından kaynaklandığını ifade etti.

Reuters'a bilgi veren bir bankacı, "Verdiğimiz kredinin faizi görece düşük, krediyi fonladığımız mevduatın faizi ise yüksek. Mevduat ile kredi faiz makası açıldığı için maliyetler ancak böyle telafi edilebiliyor" dedi.

"SÖZ KONUSU UYGULAMALAR SEKTÖR GENELİNDE YAYGIN DEĞİL"

TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.

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İlgili işlemlerin kısa aralıklarla gerçekleşmesinin ve kısa vadeler için yüksek temdit ücretleri uygulanmasının yıllık bazda "aşırı ücretlendirmeye" yol açtığına dikkat çeken TCMB "temdit faaliyetlerinin mutat amaçlarının dışında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır" dedi.

TCMB ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini de belirtti. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti.

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