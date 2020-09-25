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Kredi faizleri yükseldi ikinci el araç satışı durdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Pandemi sonrası fiyatları yükselen 2. el araçlara talep, son günlerde bir hayli azalırken bunda bankaların kredi faiz oranlarını yükseltmesi ve araç fiyatlarının son haftalarda tekrar yükselmesinin etkisi olduğu ifade edildi.

Kredi faizleri yükseldi ikinci el araç satışı durdu

Koronavirüs salgını sonrası fiyatları aniden yükselen 2. el araç piyasasında son günlerde durgunluk yaşanıyor. 2. el araç alacak olan vatandaşların uğrak adresi olan oto galerilerde araç bolluğu yaşanırken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dolayı istedikleri aracı alamadıklarından şikayetçi.

İzmir’de 2. el araç alım satımı yapan galerici esnafı Fahri Karlık, pandemiden dolayı 2. el araç fiyatlarının yükseldiğini ve kolay kolay da düşmesini beklemediklerini söyledi. Son bir haftadır 2. el araç piyasasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Karlık, “Çünkü faizler, döviz ve altın yükseldi. Bu durgunluğun 2 ay kadar sürmesini bekliyoruz. 2021 Nisan ve Mayıs ayına kadar yüksek fiyatların devam etmesini bekliyoruz. Bazı uyanık kişiler bayilere gelen sıfır araçları kapatıyorlar. 1-2 ay bu aracı bir yerde bekletip bayideki bedelden daha yüksek bir fiyata bu aracı satabiliyorlar. İnsanlar da sıfır araç bulamadıkları için bu kişilerden araç alıyorlar” diye konuştu.

'FİYATLAR DAHA DA YÜKSELİR'

  1. el araç piyasasının tekrar bir yükselme eğiliminde olduğunu söyleyen galerici esnafı Cebrail Damar da “Kredi faizlerinin yükselmesi ve 2. el araçların fahiş fiyatlara satılması nedeniyle piyasada durgunluk var. İnsanlar sürekli araç soruyorlar. Piyasanın 2021’e kadar fiyatların düşeceğini tahmin etmiyorum. Araba piyasasının daha da yükseleceğini tahmin ediyorum” dedi.

'3 AY ÖNCEYE KADAR 20 BİN TL FARK VAR'

Araç almak için oto galerilerin yolunu tutan Nurettin Top ise fiyatların yükselmesinden şikayetçi oldu. Bundan 3 ay önceye kadar her arabada en az 20 bin lira fiyat farkı olduğunu savunan Nurettin Top, “Sattığımız aracı aynı fiyata bulamıyoruz. İstediğimiz arabayı alamıyoruz. 30 bine satılan araba şuan 50 bin lira. Sattığımız araba fiyatına bir alt modellere bakıyoruz mecburen” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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