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Kredi faizleri yüzde 7’yi aştı: 10 bin lirası sizin, 20 bin lirası bankanın! Kalem kalem hesaplaması yapıldı

17.01.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 7,32’ye kadar yükseldi. Piyasadaki en düşük faiz ise yüzde 3,37 oldu. Yıllık maliyet ise yüzde 200’e kadar dayandı. Vatandaşlar kredi kullanımında zorlanırken, bankaya gidip 36 ay vade ile 10 bin lira kredi çekmek isteyenin yüzde 3,37 faiz oranı ile geri ödemesi 21 bin lirayı aştı. Bu oran yüzde 7,32 olduğunda ise 30 bin liraya dayanan geri ödeme maliyeti ortaya çıktı. İhtiyaç kredisinden kaçan vatandaş sabit faiz uygulaması olan kredi kartına yöneldi.

Kredi faizleri yüzde 7’yi aştı: 10 bin lirası sizin, 20 bin lirası bankanın! Kalem kalem hesaplaması yapıldı

Merkez Bankası verileri 5 Ocak sonu itibariyle ihtiyaç kredi faizinin geçen yılın son haftasına göre 167 baz puan artarak yüzde 63,42’ye yükseldi. Geçen hafta ve bu hafta ise ihtiyaç kredi faizinde yükseliş devam etti. Çoğu banka bu hafta başı itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranlarını arttırdı.

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Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde aylık faizler yüzde 3,37 ile 7,32 arasında değişiyor. Bu yıllık bileşik faiz oranının yüzde 56 ile yüzde 100 arasında değiştiğini ortaya koyuyor. Bu faiz oranlarına BSMV ile banka komisyonları dahil değil. O masraflar da üzerine konduğunda çok yüksek bir maliyet ortaya çıkıyor. Bazı bankalarda tabela ihtiyaç kredisi yıllık maliyet oranı yüzde 199,98’e kadar yükseldi. Kamu bankalarında ise yüzde 91,4 seviyesinde yıllık maliyet oranı hesaplamaları paylaşıldı. Tüm bu oranlara ise sigorta masrafları eklenmedi.

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10 BİN ÇEK 30 BİNE YAKIN GERİ ÖDE

10 bin lira 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş bu maliyetler nedeniyle faiz yüzde 3,37 olduğunda 21 bin lirayı aşan bir geri ödeme ile karşı karşıya kalıyor. Bu oran ile hesaplama yapıldığında ödenecek toplam faiz 7 bin 725 lira, BSMV bin 160 lira, KKDF bin 160 lira oluyor. Tahsis ücreti 57.5 lira iken masraf 237.5 lira seviyesinde gerçekleşebiliyor. Sigorta da dahil edilince yaklaşık olarak geri ödenen tutar 21 bin 58 liraya varıyor. Faiz oranı yüzde 7,32 olduğunda ise 30 bin liraya dayanan geri ödeme maliyeti ortaya çıkıyor.

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6.6 TRİLYON LİRALIK FAİZ

Faiz düşmez ve güncel faiz oranları 2024 yılında devam edilirse birey ve şirketlerin ödeyeceği faizin toplamda 6 trilyon 650 milyar liraya ulaşabileceği ifade ediliyor.
Bankacılık sektörü uzmanları maaş müşterilerine bile sektörün ihtiyaç kredisi kullanımında zorlandığını ancak çok ihtiyacı olanların kredi kullandığını belirtirken politika faizi artışına rağmen faiz oranı sabitlenen kredi kartında ise harcamalar artıyor.

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KREDİ KARTI İLE HARCAMALARDA HIZLI ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 4 haftalık kredi artışları da bireysel kredilerde artışın hala çok hızlı olduğunu gösterdi. Toplam TL krediler 5 Ocak itibariyle 4 haftada yüzde 3,2 artarken ihtiyaç kredi artışı yüzde 3,3 oldu. Taşıt kredilerinde büyüme aynı dönemde yüzde 4,2 olurken konut kredileri yüzde 0,5 küçüldü. Ticari kredi artış hızı da aynı 4 haftalık periyotta yüzde 2,1 yükseliş gösterdi. Kredi kartı harcamaları ise yüzde 9,4 ile çok daha hızlı büyüdü.

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