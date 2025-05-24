Kredi faizlerinde rekor artış! Uzman isim 'Cazip hale gelmesi için...' diyerek açıkladı, 1 yıl süre verdi 'Rekabetçi koşullar sağlanmalı'

Mart ayında faiz artışının başlaması ile berabr kredi faizlerinde de faiz oranları yükselmeye başladı. Kredi faizlerinde artış ihtiyaç kredilerinde de kendini yoğun bir şekilde hissettirdi. 25 Mart tarihinde 100 bin TL için ihtiyaç kredisi faizi 36 ay vadede yüzde 2.99’a kadar inerken, 24 ve 18 ay vadeler için faiz oranı yüzde 3.17’lerdeydi.

FAİZLER YÜKSELİYOR!

Nisan ayının son haftalarında ise 100 bin TL için 24 ay vadede ihtiyaç kredisi faizleri %3,39 seviyesine çıkmıştı. 36 ay vadede halen yüzde 2.99 oranından kredi bulunsa da 12-18 ay vadelerde bu oran yine %3,39'a çıkıyordu.



FAİZ ORANI MAYIS AYINDA ZİRVE YAPTI

Bugün itibarıyla ise 100 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 2.99 seviyelerinden yüzde 3.39’a çıktı. Şu anda 24 ve 18 ay vadeler için de en düşük faiz oranı yüzde 3.39 seviyelerinde. Ayrıca bazı bankalarda oranlar yüzde 4 seviyelerini de aşıyor.



100 BİN LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

100 bin lira tutarın 36 ay vadeli yüzde 3,39 faiz oranıyla kredi çekilse geri ödemesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Buna göre, bu kredinin aylık geri ödemesi, 5.590,56 TL, toplam geri ödeme ise 201.835,16 TL’yi buluyor. 24 ay vadede ise aylık taksitler 6.834,82 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 164.610,68 TL oluyor.



Kredi faizlerinin artması ile beraber krediye olan erişim de zorlaştı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise beklemeye geçti. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, kur oynaklığı ve enflasyonist baskı nedeniyle harcamaların kısılmasının istenildiğini ifade etti.



Enflasyonda önemli bir yükseliş beklemediklerini kaydeden Baydar, kreid faizlerinde daha fazla artış beklemediklerinin altını çizdi ve şu sözleri kullandı:





"Kaldı ki enflasyonda düşüş politikalarının uygulandığı bir dönemde yüksek faizle alınan taşıt ve gayrimenkul gibi değerlerin kredi maliyetinin üzerinde değer artışı son derece zor. Dolayısıyla krediyle alınan mülk ve taşıtların bu süre içerisinde maliyetini çıkaramama riski fazladır. O yüzden de kredi talebi nispeten daha zayıf seyredeceğinden kredi faizlerinin daha fazla yükselmesini beklemiyoruz"

FAİZLERİN NASIL DÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI!

Kredi faizlerinin nasıl düşeceğini de açıklayan Baydar, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kredi faizlerinin düşmesi için en önemli koşul bankalarının kredi verme konusunda daha rekabetçi koşullar içerisinde olmalarıdır. Bunun için de kaynak maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Burada zorunlu karşılıklar, bu karşılıklara uygulanan faiz oranları çok önemli olsa da TCMB faiz indirimlerinin tekrar başlaması da son derece önemlidir. Bu durumda Temmuz ayında gelebilecek bir faiz indirimi kredi faizlerinde çok sınırlı da olsa düşüş getirebilir"



Kredi almayı düşünenler için açıklamada bulunan Baydar, içinde oturulacak konut veya binilecek taşıt için kredi almanın iyi olabileceğini ifade etti ve kar amaçlı böyle bir krediye başvurulmasının çok mantıklı olmayabileceğini söyledi.



Baydar, "Faizler düştüğünde, piyasanın canlanacağı ve alınacak varlığın fiyatının da yükselebileceği de unutulmamalıdır" dedi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Durgun dönemlerde özellikle fiyat pazarlığı iyi yapılabilirse faiz maliyetinin bir kısmı satıcıya yüklenebilir. O zaman kredi kullanımı cazip hale gelir. Ciddi faiz düşüşleri için de 1 yıl beklemek gerekecek diye düşünüyoruz. O zamanki şartları ileride tekrar gözden geçirebiliriz.”