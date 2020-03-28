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Kredi kartı asgari ödeme oranında değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek. Bu oran, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de, asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl boyunca yüzde 40 olarak belirlenmişti.

Kredi kartı asgari ödeme oranında değişiklik

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği ile, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarın "Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı" ve "ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği" kararlaştırıldı.

Yönetmelikte başlığı, "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

Kaynak: DHA


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BDDK, kredi kartı,

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