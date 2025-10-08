Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 2 gün

Borç yapılandırması ne zaman? Borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK'nin kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün 10 Ekim... Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 2 gün kaldı.

BORÇ YAPILANDIRMA KAÇ TAKSİT?

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA SON TARİH

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır