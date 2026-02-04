FİNANS

BDDK'dan bankalara kredi kartı talimatı! 2 istisna belirlendi, limitten etkilenmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı.

BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

3 AY SÜRE VERİLDİ!

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: AA

