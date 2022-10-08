Kredi kartı ekstre sorunu sonrası Akbank’tan açıklama! Sosyal medyada gündem olmuştu

Hesaplarından taksit ödemelerinde hatalı işlem olduğunu gören Akbank kullanıcılarını sorunu araştırmaya başladı. Bugün oluşan teknik arıza dolayısıyla vatandaşlar kredi kartı ekstre sorunu yaşadı.

Sosyal medyada da gündem haline gelen problem nedeniyle kullanıcılar kredi kartı işlemlerini gerçekleştirirken taksit ödemelerinin görünürlüğünde sorun yaşadı.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kredi kartı ekstre sorunuyla ilgili Akbank'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.





