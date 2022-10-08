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Kredi kartı ekstre sorunu sonrası Akbank’tan açıklama! Sosyal medyada gündem olmuştu

08.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanıcıları hesaplarını kontrol ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kredi kartı ekstre sorunu yaşayanlar sosyal medyada tepki gösterirken, Akbank’tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kredi kartı ekstre sorunu sonrası Akbank’tan açıklama! Sosyal medyada gündem olmuştu

Hesaplarından taksit ödemelerinde hatalı işlem olduğunu gören Akbank kullanıcılarını sorunu araştırmaya başladı. Bugün oluşan teknik arıza dolayısıyla vatandaşlar kredi kartı ekstre sorunu yaşadı.

Sosyal medyada da gündem haline gelen problem nedeniyle kullanıcılar kredi kartı işlemlerini gerçekleştirirken taksit ödemelerinin görünürlüğünde sorun yaşadı.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kredi kartı ekstre sorunuyla ilgili Akbank'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank kredi kartı taksit
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
her zaman ki Akbank gene....
ben de şok

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