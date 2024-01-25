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Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.01.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı toplantısında politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükseltti. Merkez Bankası kararı sonrası kredi kartı azami faiz oranları değişecek mi?

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkardı. Kredi kartı azami faiz oranları ve iş yeri azami komisyon oranları için geçen ay PPK toplantısı sonrası yapılan açıklama geçerli olacak.

Geçen ay PPK sonrası yapılan açıklamada “Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır” denilmişti.

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