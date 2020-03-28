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Kredi kartı faizleri düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2020 09:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Karar, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Kredi kartı faizleri düştü

Kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre; Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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kredi kartı, faiz, merkez bankası,

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