Kredi kartı, kredi, mevduat... Merkez Bankası'nın kararı sonrası gözler faizde! Uzman isim tarih verdi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler mevduat faizi, kredi kartı faizi ve kredi faizi gibi kalemlere çevrilmiş durumda. Farklı çevrelerden bankalara çağrılar gelirken ekonomistler kredi kartı faizleri için beklentiyi açıklayıp yansımasının ne zaman olacağına dair tarih de verdi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler kredi kartı faiz oranlarına çevrildi. Ağustos ayındaki indirim kararı sonrası bir düşüş yaşanmıştı. Peki, önümüzdeki günlerde kredi kartı faizleri tekrar düşecek mi ve olası senaryolar neler? İşte detaylar...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler bankalara çevrildi. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş "Hem kredi faizlerinde hem de mevduat faizlerinde bir geri çekilme bekleniyor" dedi. O geri çekilmenin piyasaya olumlu katkısı olacağını söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bankalara çağrıda bulundu. Palandöken "Bir an evvel bankalar bu faiz düşüşünü aynı şekilde sanayiciye, esnafa, vatandaşa kullandığı kartlardaki faizleri de dahil olmak üzere düşürmesi lazım" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 4 OLMUŞTU! İŞTE YENİ BEKLENTİ

Kredi kartı faiz oranları son olarak ağustosta yüzde 4,25'ten yüzde 4'e indirilmişti. Aydoğmuş "100 bin TL kredi kartı limitli bir vatandaşımız açısından 60 bin TL kredi kartı borcu oluşması durumunda bunun yüzde 40 asgari ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu durumda 24 bin TL ödenip 36 bin TL borç bakiyesi kaldığında buna yüzde 4 bir faiz tahakkuk ettirilecektir. Bu da 1440 TL ediyor" şeklinde konuştu. Peki, beklenti ne? Bununla ilgili ise Aydoğmuş "Şimdi 3.75 beklentisi var" dedi.

"1-4 HAFTA İÇERİSİNDE BİR YANSIMA BEKLEMEK DAHA GERÇEKÇİ OLUR"

Kredi faiz oranı yüzde 4'ten yüzde 3,75'e çekilirse 1440 lira yerine 1350 liralık bir faiz oluşacak ve 90 lira avantaj sağlanacak. Faiz indiriminin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Aydoğmuş "1 ila 4 hafta içerisinde bir yansıma beklemek daha gerçekçi olur" dedi.

