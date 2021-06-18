Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Kesinti ve zam...

Günümüzde hemen herkesin cebinde en az bir tane kredi kartı bulunuyor. Pek çok yerde kredi kartının geçmesinden dolayı neredeyse nakit dahi taşımıyoruz. Kredi kartı kullanan pek çok kişi ise bankaların yaptığı kesintiden şikâyetçi. Kredi kartı aidatı ödemekten bıkanlar için, kötü haber ise tüm bankalar aidatlarını yıllık 200 liranın üzerine çıkardı. Ancak bazı avantajlar bulunuyor. Bu avantajları bilirseniz kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz.

ÜYELİK ÜCRETİ OLMAYAN KREDİ KARTLARI BULUNUYOR

Çalışmış olduğunuz bankalara başvuru yaptığınız takdirde, sizlere üyelik ücreti olmayan kredi kartı sunmak durumundular. Elinizde bulunan aidatlı kartı değiştirmek isterseniz bankanın bu talebinizi yerine getirme yükümlülüğü bulunuyor. Talebe rağmen aidatsız kart verilmezse, mevcut karttan da üyelik ücreti alınamaz. Eğer kart aidatı faturanıza yansıtılmışsa bankaların tahsil edilen ücreti tarafınıza ödemesi gerekiyor.

KART AİDATLARI 200 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bankalar kart aidatlarını 200 liranın üzerine çıkarırken durumdan şikayetçi olan müşterilere bankalar ücretin yarısını iade etmeyi talep ediyor veya karta puan yükleme teklifinde bulunuyor. Başvurduğunuz takdirde aidatsız kartınızla bankaların tekliflerini reddederek paranızı geri alabilirsiniz.