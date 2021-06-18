Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Kesinti ve zam...

Günümüzde hemen herkesin cebinde en az bir tane kredi kartı bulunuyor. Pek çok yerde kredi kartının geçmesinden dolayı neredeyse nakit dahi taşımıyoruz. Kredi kartı kullanan pek çok kişi ise bankaların yaptığı kesintiden şikâyetçi. Kredi kartı aidatı ödemekten bıkanlar için, kötü haber ise tüm bankalar aidatlarını yıllık 200 liranın üzerine çıkardı. Ancak bazı avantajlar bulunuyor. Bu avantajları bilirseniz kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz.
Çalışmış olduğunuz bankalara başvuru yaptığınız takdirde, sizlere üyelik ücreti olmayan kredi kartı sunmak durumundular. Elinizde bulunan aidatlı kartı değiştirmek isterseniz bankanın bu talebinizi yerine getirme yükümlülüğü bulunuyor. Talebe rağmen aidatsız kart verilmezse, mevcut karttan da üyelik ücreti alınamaz. Eğer kart aidatı faturanıza yansıtılmışsa bankaların tahsil edilen ücreti tarafınıza ödemesi gerekiyor.
Bankalar kart aidatlarını 200 liranın üzerine çıkarırken durumdan şikayetçi olan müşterilere bankalar ücretin yarısını iade etmeyi talep ediyor veya karta puan yükleme teklifinde bulunuyor. Başvurduğunuz takdirde aidatsız kartınızla bankaların tekliflerini reddederek paranızı geri alabilirsiniz.
Yasal düzenlemeler tüketiciyi korurken, bankaları aidat konusunda engelleyemiyor. Bu düzenlemeye göre; her banka üyelik ücreti olmayan kredi kartı sunmak zorunda. Müşteri elindeki aidatlı kartı değiştirmek isterse, banka yine aynı limitte aidatsız kart vermekle mükellef. Yani her yıl kart aidatı ödemekten bıkanlar hiç vakit kaybetmeden kartını aidatsız olanla değiştirmek için bankasına başvurabilir. Talebe rağmen aidatsız kart verilmezse, mevcut karttan da üyelik ücreti alınamaz.Bir takvim yılında herhangi bir nedenle kredi kartını iki defa yenileyenden bankalar ek ücret ve aidat talep edemez. İkiden fazla yenilenen kartlardan ise sadece kart basım maliyeti alınabilir. Kartın borç bakiyesi ve taksidi olsa dahi, tüketici talep edince bankalar kartı iptal etmek zorunda. İptal edilen kartın borcu devam etse de kredi kartı aidatı bu süre boyunca alınamaz.
Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez. Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son 12 aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir.
Bu dönemde yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz. Bu ücretler için faiz veya kâr payı işletilemez. Söz konusu 12 aylık dönem sonunda aidat tahsil edilemezse iptal edilir.Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.
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