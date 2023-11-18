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Kredi kartı kullanan kullanmayan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonu parçasıydı: KDK’dan para puanlar için karar

18.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından milyonları ilgilendiren karar geldi. Kredi kartı kullananlara verilen maaş promosyonu kapsamındaki para puanların kredi kartı kullanmayan ya da kullanımına engel durumlar bulunanlara ödenmemesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğu belirtildi.

Kredi kartı kullanan kullanmayan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonu parçasıydı: KDK’dan para puanlar için karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı kullanmayan ya da kullanmasına engel durumları bulunanlara maaş promosyonu kapsamındaki para puanlarının hesap kartları üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

MAAŞ PROMOSYONU PARÇASI OLAN PARA PUANI ÖDENMEDİ

KDK'nin kararına göre, Zonguldak'ta sağlık kuruluşunda çalışan kişiye, kredi kartını kullanımına engel durumu gerekçe gösterilerek maaş promosyonunun parçası olan para puanı ödenmedi. Para puanının ödenmesi adına yaptığı girişimler sonuçsuz kalan kişi KDK'ye başvurdu.

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Başvuruyu inceleyen KDK, para puan tutarlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan ilgililere ödemenin yapılmadığını tespit etti. KDK, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

‘MÜLKİYET HAKKI’NI İŞARET ETTİ

Para puanların, promosyon bedelinin bir parçası olduğu işaret edilen kararda, bunun Anayasa'da güvence altına alınan "mülkiyet hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Kararda şunlar kaydedildi:

"Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına para puan tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."


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