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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2024'ten itibaren değişiyor

18.08.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartlarında bulunan manyetik şeritler bir güvenlik problemi olarak görüldüğü için, 2024'ten itibaren sonlanması bekleniyor. 2024 itibarıyla bir kart üreticisi manyetik kartların kullanımını sona erdirecek. Sonraki 10 yıl içerisinde bu kartların yerini çipli ve biyometrik kartlara yerini bırakacağı ön görülüyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! 2024'ten itibaren değişiyor

Dünyanın en büyük kredi kartı üreticilerinden birisi olan Mastercard, 2024'ten sonra kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını duyurarak, köklü değişikliğe gideceğini açıkladı.

İLK AVRUPA'DA BAŞLAYACAK

Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Takvimler 2033'ü gösterdiğinde dünya genelinde manyetik kartların kullanımı sonlandırılacak. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi. Manyetik şeritli kartlar , IBM tarafından 1960'lı yıllarda CIA için geliştirilmişti.

IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı. Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.

Pandemi temassız ödemeye olan talebi artırdı. Hem kartlar hem akıllı cihazlarla yapılan temassız ödemeler artış gösterdi.

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kredi kartı
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