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Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu ayarları hemen kontrol edin

Kredi kartı dolandırıcılığı ve siber tehditlere karşı bankaların sunduğu güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcıların yapacağı bazı ayarlarda riski azaltabiliyor. İnternet ve yurt dışı işlemlerini sınırlandırmak, sanal kart kullanmak işlem bildirimlerini açmak olası mağduriyetler önüne geçebiliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu ayarları hemen kontrol edin
Sariye Nur Dönmez

Kredi kartlarının fiziksel ve dijital alışverişlerde yaygınlaşmasını dolandırıcılık ve siber güvenlik risklerine karşılık alınabilecek önlemleri de önemli hale getiriyor. Kullanıcıların kart ayarlarında yapacağı bazı değişiklikler, olası maddi kayıpların sınırlandırılmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlar kredi kartı kullanıcılarına dikkat etmesi gerekenlere karşı sıklıkla uyarıyor.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ LİMİTLERİNİ KONTROL EDİN

Kartını sürekli alışverişlerde kullananlar internet işlemleri özelliğini ihtiyaç duyduklarında açıp daha sonra kapatabiliyor. Bankanın imkanı tanıması halinde internet alışverişlerine özel düşük bir limit belirlemekte olası zararı sınırlandıabiliyor.

SANAL KART EK GÜVENLİK SAĞLAR

Sıklıkla internet alışverişi yapanlar için bir diğer kullanılabilir yöntem ise çevrimiçi ödemelerde ana kredi kartı yerine sanal kart kullanmak. İnternet üzerinden gerçekleştirceğiniz alışverişler için harcamanız kadar limit tanımlayıp işlem sonrasında limitinizi sıfırlayabilirsiniz. Sanal kart kullanımı son dönemlerde sınırlı limit seçeneği ve kart bilgilerinin güvende olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu ayarları hemen kontrol edin 1

YURT DIŞI VE TEMASSIZ İŞLEMLERİ DİKKAT

Yurt dışı harcaması yapmayan kullanıcılar bankaların sunduğu seçeneklere göre bu işlemleri kapatabilir. Öte yandan kullanım tercihlerinizi temassız ödeme yöntemi içinde değiştirebilirsiniz. Kullanmıyorsanız bu özelliği kapatabilir ya da işlem kısıtlaması uygulayabilirsiniz. Ancak bu önlemler kartınızın kaybolması halinde geçerli değildir eğer kartınız kaybolduysa bankanızla iletişime geçerek kartınızı tamamen kullanıma kapatmanız gerekiyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu ayarları hemen kontrol edin 2

KULLANILMAYAN İŞLEMLERİ SINIRLANDIRIN

Nakit avans gibi kullanılmayan işlemleri sınırlandırmakkta bir diğer seçenek. Nakit avans kullanmayanlar bu işlem kanalının limitini düşürebilir. Öte yandan banka bildirimlerinin açık tutulması da şüpheli harcamaların kısa sürede fark edilmesini sağlıyor.

Kart güvenliğinde kullanılmayan işlem türlerinin kapatılması, limitlerin ihtiyaca göre belirlenmesi, sanal kart kullanılması ve hesap hareketlerinin düzenli takip edilmesi önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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