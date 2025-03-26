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Kredi kartı kullananlar dikkat! 'İadesi için başvurabilirler'

26.03.2025 15:28
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Prof. Dr. Ebru Ceylan kredi kartı kullananların sorunlarına dikkat çekti. Aidatlarda yüksek seviyeleri belirten Ceylan "Kart aidatlarının yasal olup olmadığı tartışması sürüyor. Bankalar, aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorunda" dedi. Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağını, kredi kartı sözleşmesinde tüketicinin kabul etmesi halinde yıllık kart aidatı ve ek kart aidatı ödemesinin yasal olduğunu, tüketicinin, kredi kartı aidatının iadesi için başvurabileceğini belirtti.

Kredi kartı kullananlar dikkat! 'İadesi için başvurabilirler'

Tüketici Hukuku Uzmanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceylan, 2024 yılı sonu itibariyle kredi kartı borçlusu sayısının bir milyon 375 bin kişiye ulaştığını ve bankaların takip ettikleri alacakların, Merkez Bankası faiz oranlarındaki artış nedeniyle yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

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"ASGARİ ÖDEME TUTARLARI VE GECİKME FAİZLERİ ARTIYOR"

Prof. Dr. Ceylan, tüketicilerin çoğunun kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını ödeyebildiğini, asgari tutarın ödenmemesi durumunda ise gecikme faizi uygulanarak borcun daha da artığını vurguladı. Ceylan, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 26 Eylül 2024 tarihli 10970 sayılı kararla kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik yaptı ve 50 bin TL altı kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20’ye, 50 bin TL üzerindeki kartlar için ise yüzde 40’a çıkardı" dedi.

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Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 27 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarının kredi kartı borç durumuna göre farklı belirlendiğini de ekledi.

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"KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNDE, SÖZLEŞME ŞARTLARI DİKKATLE İNCELENMELİ"

Prof. Dr. Ceylan, "Kredi kartı sözleşmeleri bankalar tarafından tek taraflı olarak hazırlanmakta ve bu nedenle tüketicilerin sözleşme şartlarını dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Tüketicinin korunmasına ilişkin kanunlara göre, bankalar tarafından tek taraflı olarak belirlenen ve tüketici aleyhine dengesizlik oluşturan ‘haksız şartlar’ hukuken geçersiz sayılır" ifadelerini kullandı.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, kredi kartı sözleşmesinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi gerektiğini, banka tarafından tüketiciye sözleşme şartları ve kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi sunulmasının zorunlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceylan, bankaların, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masrafları tüketiciden tahsil etmelerinin yasak olduğunu da ekledi.

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"KREDİ KARTI AİDATLARININ YASAL OLUP OLMADIĞI TARTIŞMA KONUSU"

2025 yılı itibarıyla kredi kartı aidatlarının çok yüksek seviyelere ulaştığını belirten Prof. Dr. Ceylan, "Kart aidatlarının yasal olup olmadığı konusundaki tartışmalar hala devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 7 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 11. maddesine göre bankalar, tüketicilere aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorundadır" dedi.

Ayrıca, sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağını, kredi kartı sözleşmesinde tüketicinin kabul etmesi halinde yıllık kart aidatı ve ek kart aidatı ödemelerinin yasal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceylan, tüketicilerin, kredi kartı aidatlarının iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine ve TÜBİS sistemi üzerinden başvurabileceklerini ve bu işlemi masrafsız ve kolayca yapabileceklerini ifade etti.

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"TÜKETİCİLER KREDİ KARTI AİDATI İÇİN HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİR"

Prof. Dr. Ebru Ceylan son olarak tüketicilerin kredi kartı sözleşmeleri ve aidatlar konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini belirterek, "Tüketiciler, kredi kartı aidatı için hakem heyetine başvurma haklarını kullanmalıdır. Kredi kartı sözleşmelerini dikkatle incelemeli ve haksız şartlara karşı hukuki yollara başvurmaktan çekinmemelidir" şeklinde sözlerini noktaladı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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