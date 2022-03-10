Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor! Düzenleme getirilecek...

14 günlük cayma süresinde kredi borcunun hepsi ödenirse cayma hakkı kullanılmış sayılacak ve iadesi gerekli olan ücretler ödenecek. Kredili mevduat hesabı ya da kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde yeni belirlenen faiz oranlarının yürürlüğe girmesi için tüketiciye 30 gün evvelinde bildirim şartı vardı. Söz konusu şart da kaldırılacak ve tüketicilerin indirimli orandan bildirim süresi beklenmesine gerek olmadan faydalanmasına imkan sunulacak. Ayrıca zorla yapılan sigortalar yasaklanacak. Devre tatil sözleşmelerinde de değişiklik meydana gelecek

KREDİ KARTI KULLANANLARI İLGİLENDİRİYOR! DÜZENLEME GELİYOR

Tüketicilerin korunması için tedbirler alınması için 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik çalışmaları TBMM'ye sunuldu. Düzenleme Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda kabul edildi.

Taksitlerini ödeyemeyen tüketicilerin kalan borcunun satıcı ya da sağlayıcı tarafından talep edilebilmesiyle ilgili şartlardan biri olan ödenmeyen taksitler toplamının kalan borcun 10'da 1'ini oluşturma kriteri, 6098 sayılı 'Türk Borçlar Kanunu'ndaki düzenleme ile de uyumlu olacak şekilde sözleşmede yer alan satış bedelinin onda biri olacak şekilde tüketici lehine değiştirilecek. Bu şekilde tüketicilerin yasal takip başta olmak üzere cebri icra nedeni ile katlanmak zorunda oldukları maliyetlerde ilave vadeden faydalanmaları sağlanacak. Yapılan düzenleme ile 14 günlük cayma süresi içerisinde kredi borcunun tamamını ödeyen tüketicilerin cayma hakkını kullandıkları kabul edilerek iadesi gerekli ücretlerin de iadesinin sağlanması hedefleniyor.

Kredi alan tüketiciye ihtiyaç sahibi olmamasına ve kredinin geri ödenmesi ile ilgili olmasına rağmen zorla satışı gerçekleştirilen tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigortaların satışının yapılması yasak olacak. Tüketicinin indirimli faiz oranına sahip kredi seçeneğinden yararlanabilmesi için ihtiyacı olmayan, yararlanmayacağı ya da kurumsal müşterilere sunulan yan ürün veya hizmetleri almak zorunda bırakılmasının önüne geçilecek, kredi nedeni ile katlanmak zorunda olduğu maliyetlerin ve bundan çıkan uyuşmazlıklar minimuma indirgenecek. Tüketici kredisi sözleşmesi kurulmasının kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması koşuluna bağlanması yasaklanıyor.

Tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi, sistemin iyi işlememesi gibi sorunlardan dolayı tamamlanamayan ve atıl halde kalan tesislerden dolayı yaşanan milli servet kaybının önlenmesi ve kaynakların daha sağlıklı yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan sisteme, tüketicinin alışveriş yaptığı firma tarafından mağduriyete uğramaması için, firma bilgileri kaydedilecek. Öte yandan özel servis istasyonlarının yetkili servis algısı oluşturamaması için 'özel servis' ibaresi kullanması zorunlu olacak.



