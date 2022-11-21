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Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Hesabınızdan direkt para çekiliyor! Çok dikkatli olmak gerekiyor...

21.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı kullananların sayısı gittikçe artıyor. Artık market, giyim ve daha birçok kategoride alışveriş yaparken kredi kartı kullanılıyor. Bu alışverişlerden, sonradan kullanabilmek için puan toplanabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Uzman isim sene sonunun yaklaşmasıyla, yıllık harcamaların kontrol edilmesi gerektiğini çünkü hesaplardan habersiz olarak para çekilebileceğini belirtti. İşte detaylar...

Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Hesabınızdan direkt para çekiliyor! Çok dikkatli olmak gerekiyor...

Bütün kredi kartı kullanan kişileri ilgilendiriyor! Kredi kartı kullananların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sene sonunun yaklaşmasıyla alışverişlerde büyük indirim dönemi başlamışken, uzman isimden kredi kartı kullananlara tavsiyeler peş peşe geldi. Hesaptan habersiz para çekilmesi durumunda banka ile iletişime geçilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Hesabınızdan direkt para çekiliyor! Çok dikkatli olmak gerekiyor...

HESAPTAN DİREKT PARA ÇEKİLİYOR!

Uzman İslam Memiş sene sonunun yaklaşmasıyla, kredi kartı kullanan tüketicilere önerilerde bulundu. Bankaların hesap işletim ücretinin, kredi kartlarından direkt olarak çekebileceğini belirten Memiş şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonu yaklaşıyor malum. Bu süreç itibarıyla şunu da kontrol ederseniz sizin menfaatinize olur. Yıllık bankanın hesap hareketlerini kontrol edeceksiniz. Sizden habersiz, haksız yere kesilmiş hesap kesim ücretleri var mı? Gereksiz ödemeleriniz var mı veya otomatik talimatı iptal ettiğiniz bir uygulama, ödeme var mı? Mutlaka yıllık olarak banka hesap hareketlerini kontrol etmeniz gerekiyor."

Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Hesabınızdan direkt para çekiliyor! Çok dikkatli olmak gerekiyor...

"KENDİNİZİ BİR TÜKETİCİ OLARAK KORUYACAKSINIZ"

Hesap kesim ücretinin sizden habersiz kesilebileceğini belirten Memiş, "Hesap kesim ücretleri, altı aylıklar, aylıklar, yıllıklar olarak kesilen, sizden habersiz bir şekilde direkt hesabınızdan kesilen bu ücretlere karşı haksız, yanlış ödemeler olduğunu düşünüyorsanız hemen devreye gireceksiniz, bankanızı uyaracaksınız ve kendinizi bir tüketici olarak koruyacaksınız. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor: Hesabınızdan direkt para çekiliyor! Çok dikkatli olmak gerekiyor...

"PUANLAR İPTAL OLABİLİR"

Bazı kartların, alışveriş yaptıkça puan toplama özelliği bulunuyor. Ancak bu puanları kullanmak için belirli süre verilebiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Uzman Memiş, "Diğer önemli bir hususta kredi kartlarınızda atm kartlarınızda puan biriktirme gibi özelliği olan kartlarda yöne belki 31 Aralık itibarıyla o birikmiş olan puanlar iptal olabilir, onu harcamadığınız için. Bunu da tekrar kontrol etmeniz lazım." dedi. Puanların, tüketicilere verilen bir hak olduğunu belirten Memiş, "Bir kısıtlama var mı? Bunu da mutlaka kontrol edin ki yıl içerisinde kazanmış olduğunuz puanlar kaybolmasın." ifadelerini kullandı.

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