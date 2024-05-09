FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: Faiz oranlarında artış sorusuna böyle yanıt verdi!

Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: Faiz oranlarında artış sorusuna böyle yanıt verdi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren yanıt! Alınan önlemlere rağmen kullanımı rekor kıran kredi kartlarında faiz oranlarının artırılıp artırılmayacağı merak ediliyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan merakla beklenen soruya böyle yanıt verdi.

Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: Faiz oranlarında artış sorusuna böyle yanıt verdi!

Kredi kartlarına ek düzenleme yapılacağı iddiaları gündemdeyken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ndan kredi kartı faiz oranlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Azami faizi düzenleme yetkilerinin olduğunu hatırlatan Karahan, "Şu aşamada kredi kartı faizleri konusunda ek önleme ihtiyaç yok." dedi.

Karahan, enflasyon raporu sunumunda soruları da yanıtladı. Karahan, "Kredi kartlarında sadece azami faizi düzenleme yetkimiz var. Yakında bir ayarlama yaptık, veriler bunun harcamaları epey makulleştirdiğini gösteriyor. Şu aşamada kredi kartı faizleri konusunda ek önleme ihtiyaç yok." ifadesini kullandı.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamaSON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama
Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Merkez Bankası faiz oranı kaç
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'yla ilgili çok olay iddia: 'Savaş açacaklar'

İmamoğlu'yla ilgili çok olay iddia: 'Savaş açacaklar'

Trans bireylerin güzellik yarışması olay oldu

Trans bireylerin güzellik yarışması olay oldu

SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama

SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Trafik cezalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Trafik cezalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari ücrete ara zamda son kulis! Canlı yayında rakamı duyurdu

Asgari ücrete ara zamda son kulis! Canlı yayında rakamı duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kullanıcılarından övgüler toplayan parfümlerde %50'ye varan indirim

Kullanıcılarından övgüler toplayan parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.