Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor: Faiz oranlarında artış sorusuna böyle yanıt verdi!

Kredi kartlarına ek düzenleme yapılacağı iddiaları gündemdeyken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ndan kredi kartı faiz oranlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Azami faizi düzenleme yetkilerinin olduğunu hatırlatan Karahan, "Şu aşamada kredi kartı faizleri konusunda ek önleme ihtiyaç yok." dedi.

Karahan, enflasyon raporu sunumunda soruları da yanıtladı. Karahan, "Kredi kartlarında sadece azami faizi düzenleme yetkimiz var. Yakında bir ayarlama yaptık, veriler bunun harcamaları epey makulleştirdiğini gösteriyor. Şu aşamada kredi kartı faizleri konusunda ek önleme ihtiyaç yok." ifadesini kullandı.







