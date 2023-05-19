Kredi kartı nakit avans hakkında araştırmalar yoğunlaştı. TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi. Peki, Kredi kartı nakit avans kalktı mı? Kredi kartından nakit avans çekilebiliyor mu? Merkez Bankası'ndan yeni karar geldi. İşte tüm detaylar...

KREDİ KARTI NAKİT AVANS KALKTI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve Nakit Avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.



