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Kredi kartı nakit avans kalktı mı? Kredi kartından nakit avans çekilebiliyor mu? Merkez Bankası'ndan yeni karar

19.05.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı nakit avans kalktı mı, nakit avans hala çekilebiliyor mu? gibi soruların yanıtları tüm kredi kartı kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası bankalara yeni talimat yazısı gönderdi. Kredi kartlarında makroihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. İşte son dakika Merkez Bankası açıklaması...

Kredi kartı nakit avans kalktı mı? Kredi kartından nakit avans çekilebiliyor mu? Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı nakit avans hakkında araştırmalar yoğunlaştı. TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi. Peki, Kredi kartı nakit avans kalktı mı? Kredi kartından nakit avans çekilebiliyor mu? Merkez Bankası'ndan yeni karar geldi. İşte tüm detaylar...

KREDİ KARTI NAKİT AVANS KALKTI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve Nakit Avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.


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