Kredi kartı nakit kullanımı aylık faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası'ndan kredi kartı nakit çekim azami faiz oranlarında değişiklik

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kapsamında yeni adımlar attı. Kredi kartı nakit kullanımı aylık faiz oranı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası kredi kartı nakit kullanımı aylık faiz oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. kredi kartı nakit kullanımı ile KMH'a uygulanan aylık faiz oranına ilişkin detaylar haberimizde...
Kredi kartı ile nakit avans kullanımında faiz oranları aylık yüzde 2,89’a yükseltildi. Öte yandan taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yürütülmekte olan sadeleşme süreci kapsamında aşağıdaki adımların atıldığı vurgulandı:
Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutulmuştur.
Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verilmiştir. Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltilmiştir.