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Kredi kartı olanlara para iadesi fırsatı! Tüketici Hakem Heyeti'nden kart aidatı kararı: 10 yıl içinde...

02.11.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran müşteri, bir bankadan kredi kartı alırken "aidatsız kart seçeneği sunulmadan" verilen kart için ödediği 473 liralık aidat ücretini geri aldı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, aidatsız ya da aidatlı kart seçeneğinin sunulmadığı durumlarda aidatların geriye dönük 10 yıl için iade edilebildiğini söyledi.

Kredi kartı olanlara para iadesi fırsatı! Tüketici Hakem Heyeti'nden kart aidatı kararı: 10 yıl içinde...

Tüketici Hakem Heyeti, aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan bankanın aidatı iadesine karar verdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İstanbul'da müşteri S.E'nin bir bankadan aldığı kredi kartı için 473 lira aidat ücreti yansıtılması üzerine bankanın müşteri hizmetlerini aradığını, paranın iadesi için yaptığı girişimden sonuç alamadığını söyledi.

Şahin, mevcut kart kendisine verilirken "aidatsız kredi kartı seçeneğinin sunulmadığını" öğrenince aidatın iptali için Kartal Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğunu anlattı.

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"ALTERNATİF SUNDUĞUNU BANKA İSPAT ETMEK ZORUNDA"

Tüketicinin kanunen bir şeyi ispat etme yükümlülüğü olmadığına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Banka, tüketiciye yalın kart alternatifini sunup sunmadığını ispat etmek zorunda. 'Bak ben sana burada yazdığı gibi sundum. Sen de altını imzaladın. Ben yalın kartı istiyorum ya da kart istiyorum dedin' diye ispat etmek zorunda. İşte bunun ilk defa bir Hakem Heyeti'nden örnek kararı çıktı. İstanbul'da Kartal Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti, banka yalın kart alternatifini sunduğunu ispatlayamadığı için kredi kartı aidatının iadesine karar verdi, 473 liralık uyuşmazlık bedeli tüketici tarafına geçti."

"TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLMEK ZORUNDA"

Şahin, 2014 yılına kadar bankaların tüketicilerden kredi kartı aidatı alma hakkı olmadığını söyledi.

Bankaların bu ücreti almaları halinde tüketicinin itiraz hakkı bulunduğunu, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup parasını alabildiğini anlatan Şahin, bankaların 2014'te çıkan kanunla bu ücreti alma hakkı kazandığını dile getirdi.

Kanunda bu hakkın kazanılması için bankalara bazı şartlar sunulduğunu belirten Şahin, "Dendi ki tüketiciye iki alternatif sunacaksınız; birisi aidatlı kredi kartı, diğeri aidatsız kredi kartı. Aidatlı kredi kartı dediğimiz şu an taksit yapılabilen, bankalar tarafından çeşitli hediyelerin verildiği kredi kartları. Bunun aidatı var ve bankalar kendi belirledikleri miktarlara göre aidat alıyor. Diğeri de aidatsız yalın kart dediğimiz ve herhangi bir taksit imkanı olmayan, bankanın bir hediye vermediği kredi kartı. Tüketici bu konuda bilgilendirilmek zorunda ve kendisi tercih etmeli yalın ya da aidatlı kartı." diye konuştu.

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GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN İADE MÜMKÜN

Kredi kartı aidatları için kendilerine ayda ortalama 500 şikayet geldiğini belirten Şahin, aidatsız ya da aidatlı kredi kartı seçeneğinin bankalarca sunulmadığı durumlarda aidatların geriye dönük 10 sene için tamamının iade edilebildiğini dile getirdi.

Şahin, ücretlerin geri alınabilmesi için tüketicilerin Hakem Heyeti'ne başvurmasının yeterli olduğunu sözlerine ekledi.

KARARIN GEREKÇESİ

Kartal Tüketici Hakem Heyeti'nin karar tutanağının gerekçe bölümünde, "Banka tarafından tüketiciye sunulan kredi kartının ilgili kanun gereği tüketicinin ücretsiz kullanımına sunulması gereken bir kart olmadığı ve mevcut sözleşmenin matbu olduğu ancak tüketicinin sözleşmenin her sayfasını okuma imkanı olmadığı ve sözleşmenin suretinin tüketiciye verilmediği anlaşıldığı"ndan tüketicinin talebinin kabulüne karar verildiği belirtildi.

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