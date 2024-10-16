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Kredi kartı, otomobil alım satımı, tapu, noter… Yeni vergi paketine yılın ilk 9 ayında ödenen vergilerin toplam rakamını açıklayarak isyan etti: ‘Yine de yetiremedik’

16.10.2024 07:54
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AK Parti’nin Savunma Sanayi Fonu adı altında duyurduğu son vergi paketinin yankıları hala sürerken dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl Türkiye’de yılın ilk 9 ayında ödenen vergi miktarını açıklayarak ‘yine de yetiremedik’ diye isyan etti.

Kredi kartı, otomobil alım satımı, tapu, noter… Yeni vergi paketine yılın ilk 9 ayında ödenen vergilerin toplam rakamını açıklayarak isyan etti: ‘Yine de yetiremedik’

Kredi kartlarından alınacak 750 TL’lik ‘limit vergisi’ başta olmak üzere AK Parti’nin duyurduğu yeni vergi paketine tepkiler sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, AK Parti’nin yeni vergiler getiren kanun teklifine tepki göstererek “Toplamda ilk dokuz ayda 5,1 trilyon lira vergi ödedik. Bu kadar vergi ödedik ama yine de yetiremedik” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Fonu’na destek amacıyla hazırlandığı belirtilen ve yeni vergiler içeren kanun teklifi gündemdeyken, Ozan Bingöl X hesabından vatandaşın dokuz ayda ödediği vergileri hatırlatarak isyan etti:

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“Yılın ilk dokuz ayında;

-Dakikada 13 milyon lira

-Saatte 783,5 milyon lira

-Günde 18,8 milyar lira

-Ayda 570,4 milyar lira

-Toplamda ilk dokuz ayda 5,1 trilyon lira VERGİ ödedik. Bu kadar vergi ödedik ama yine de yetiremedik. İlk dokuz aylık açık 1 trilyon 74 milyar lira oldu!”

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‘SAVUNMA SANAYİ FONU’ VERGİSİ

11 Ekim’de Meclis’e AK Partili vekillerin imzasıyla ‘Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için’ yeni bir kanun teklifi gelmişti.

Teklife göre limiti 100 bin lira ve üzeri limiti bulunan kredi kartları sahiplerinden, her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na katılma payı alınacak.

Sıfır araç tescillerinde üç bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500 TL alınacak.

Motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle, motor gücü altı kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin kapsamına alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, teklifle ilgili “Zor bir coğrafyadayız. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek… Bu ülkeyi korumalıyız” dedi.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Ancak teklife ilişkin tartışmalar sürüyor. Muhalefetin yoğun tepki gösterdiği vergi paketinden ekonomik olarak zor günler geçiren halk da şikayet ediyor. Yeni vergi paketi sosyal medyada da günlerdir en çok konuşulan konular arasında…
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı vergi haberler Ozan Bingöl
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