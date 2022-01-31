FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartı sahipleri dikkat! Yüzde 50 arttı

Kredi kartı sahipleri dikkat! Yüzde 50 arttı

31.01.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren gelişme yaşandı. 2021 yılı pandemi döneminde kartlı harcamalar arttı.Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, her sene katlanarak büyüyen kartlı ödemeler, 2021’de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldi.

Kredi kartı sahipleri dikkat! Yüzde 50 arttı

Pandemide değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamaları artırdı.Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilinçlendirdi. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 lira ila 700 lira arasında değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı

BAŞVURULARDA YÜZDE 71’LİK ARTIŞ YAŞANDI

Kartlı harcamalarındaki artışın tüketicileri kredi kartı seçimlerinde bilinçlendirdiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, “Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi. 2021’de platformumuz üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvurularında yüzde 71’lik bir artış yaşandı. Ancak yapılan başvurulardan sadece %10 civarı onaylanıyor. Bu yüzden kullanıcılar tek seferde çok sayıda karta başvuruyorlar” dedi.

AİDAT TUTARLARINDAKİ ARTIŞ TALEBİ TETİKLİYOR

BDDK tarafından 2014’te yayımlanan yönetmelikle kredi kartı aidatlarının yasal bir zemine kavuşturulduğunu hatırlatan Onur Tekinturhan, “Düzenlemeye göre bankalar kartları için aidat veya yıllık üyelik ücreti olarak tanımlanan masrafları alabiliyor. Tüketiciler aynı bankanın masrafsız kredi kartına da başvurabiliyor. Pandemi tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırdı. Haklarını bilmediği için aidatı ödemeye devam eden ya da kartını iptal etme yolunu seçenler aidatsız kredi kartlarına yöneliyor. 2022’de öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 lira ile 680 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar da aidatsız kredi kartına talebi tetikliyor” diye konuştu.

TEMASSIZ ÖDEMELERİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK

Alışveriş alışkanlıklarındaki değişimle nakit kullanımının azalarak temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaştığını kaydeden Tekinturhan, “BDDK kartlı ödemelerde salgın tedbirleri kapsamında 350 lira olan temassız işlem limitini, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde 500 lira olarak güncelledi. 2022’de pandeminin getirdiği hijyen hassasiyetinin etkisiyle temassız ödemedeki yükselişin süreceğini söylemek mümkün. İşletmeler açısından da ödemelerde nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi beklentiler arasında yer alıyor” dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri! Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Samsung mu, Apple mı? Akıllı telefon satışlarında 4 yıl sonra ilk kezSamsung mu, Apple mı? Akıllı telefon satışlarında 4 yıl sonra ilk kez
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler tanıyamadı! "Cinsiyet değiştirme ve dövmeler beni ..."

Görenler tanıyamadı! "Cinsiyet değiştirme ve dövmeler beni ..."

Ahlaksız teklifi ifşa etti! Sosyal medyadan paylaşınca...

Ahlaksız teklifi ifşa etti! Sosyal medyadan paylaşınca...

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Aşının yan etki yarattığını iddia etti! “Göğüslerimi...”

Aşının yan etki yarattığını iddia etti! “Göğüslerimi...”

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.